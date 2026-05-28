Fútbol |

Gimnasia cerró un acuerdo comercial y renovará Estancia Chica para la pretemporada

El club llegó a un acuerdo con Strong Fitness, marca que desde este año viste a los jugadores, y mejorará el predio deportivo para los entrenamientos preparatorios al segundo semestre.

Mientras los jugadores disfrutan del receso post Torneo Apertura y esperan por la pretemporada que enfrentarán durante la Copa del Mundo, Gimnasia y Esgrima La Plata no descansa y realizará mejoras en Estancia Chica para que puedan entrenarse al mejor nivel.

gimnasia-entrenamiento (1)

El objetivo es restaurar y modernizar algunas de las maquinarias del centro de entrenamiento para explotar las prácticas a un mejor rendimiento y poder competir al máximo, tanto en el segundo torneo del año como en la Copa Argentina.

Todo este cambio se da gracias al acuerdo comercial con Strong Fitness, la empresa de indumentaria deportiva que desde abril de este año viste a los futbolistas. Gracias a este pacto, gozarán de nuevos materiales, máquinas y elementos indispensables para acompañar el alto rendimiento, a partir de mitad de junio.

Ariel Pereyra

Es el quinto sponsor del conjunto tripero, junto a Oca y Fly Bondi en la camiseta principal, Pepsi en la ropa que se utiliza en la entrada en calor previa a los partidos y Boss Recovery en el pantalón de juego.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados