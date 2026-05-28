Gimnasia cerró un acuerdo comercial y renovará Estancia Chica para la pretemporada

El club llegó a un acuerdo con Strong Fitness, marca que desde este año viste a los jugadores, y mejorará el predio deportivo para los entrenamientos preparatorios al segundo semestre.
Mientras los jugadores disfrutan del receso post Torneo Apertura y esperan por la pretemporada que enfrentarán durante la Copa del Mundo, Gimnasia y Esgrima La Plata no descansa y realizará mejoras en Estancia Chica para que puedan entrenarse al mejor nivel.
El período de preparación rumbo al Clausura iniciará el próximo 15 de junio de la mano de Ariel Pereyra. Ya acostumbrados a pasar sus días en el predio de Abasto, disfrutarán de la importante renovación que tendrá el gimnasio del Campus Carlos Timoteo Griguol.
El objetivo es restaurar y modernizar algunas de las maquinarias del centro de entrenamiento para explotar las prácticas a un mejor rendimiento y poder competir al máximo, tanto en el segundo torneo del año como en la Copa Argentina.
Todo este cambio se da gracias al acuerdo comercial con Strong Fitness, la empresa de indumentaria deportiva que desde abril de este año viste a los futbolistas. Gracias a este pacto, gozarán de nuevos materiales, máquinas y elementos indispensables para acompañar el alto rendimiento, a partir de mitad de junio.
Es el quinto sponsor del conjunto tripero, junto a Oca y Fly Bondi en la camiseta principal, Pepsi en la ropa que se utiliza en la entrada en calor previa a los partidos y Boss Recovery en el pantalón de juego.
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