Barcelona avanza por Julián Álvarez: ya negocia el contrato y Atlético de Madrid pide una fortuna

Según medios españoles, Deco, director deportivo del Barca, participó de una reunión junto a personas cercanas a Joan Laporta y representantes del futbolista. Allí quedó ratificado el interés de ambas partes y se avanzó en las condiciones contractuales para intentar encaminar la operación.

De todos modos, el principal obstáculo aparece en Madrid. El Atlético no recibió ofertas formales hasta el momento, pero ya conoce desde hace tiempo el deseo blaugrana de incorporar al atacante de la Selección Argentina. En el conjunto rojiblanco no tienen pensado negociar fácilmente. Se estima que la cifra para liberar al goleador rondaría los ¡150 millones de euros!, un monto que obligaría al club culé a realizar una inversión histórica.

Mientras tanto, en Cataluña continúan proyectando el armado del plantel. La institución ya habría cerrado la llegada de Gordon por 70 millones fijos más otros 10 en objetivos, aunque esa operación no modificó la intención de ir también por el argentino. El objetivo deportivo es claro: construir un equipo competitivo para pelear la próxima Champions League. Por eso, la dirigencia entiende que el ex-Manchester City encaja perfectamente en la idea futbolística para la temporada 2026/27.