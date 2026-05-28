Malas noticias para Brasil: Neymar se lesionó, estará tres semanas afuera y es baja para el debut en el Mundial

Después de que la Confederación Brasileña de Fútbol solicite un estudio, el médico de la selección comunicó esta mañana que el futbolista tiene una lesión grado 2 en la pantorrilla y se perderá el debut en la Copa del Mundo.
Brasil desayunó una mala noticia que genera preocupación y enojo de cara al Mundial. Esta mañana, el médico de la Selección de Brasil confirmó que Neymar Junior tiene una lesión grado 2 que le demandará entre dos y tres semanas de recuperación. No solo se perderá los amistosos previos, sino que tampoco podrá jugar el primer partido de la cita mundialista.
Un cambio brusco golpea al platel pentacampeón. Este miércoles, Ney llegaba en helicóptero y se abrazaba con todos sus compañeros, incluido con Carlo Ancelotti, quien mantuvo en suspenso su convocatoria hasta último momento. El técnico italiano sostenía que no dudaba de su capacidad futbolística, pero sí de la física, uno de los infortunios que atormentó la presencia del brasileño en la selección y que, de hecho, lo marginó para los amistosos frente a Francia y Croacia.
¿Una traición? La relación entre ambos desde que el italiano llegó a la dirección técnica de la Canarinha, fue protagonizada por la resistencia del mismo a la convocatoria del jugador, justamente, por la seguidilla de lesiones y la intermitencia en su continuidad. Carlo confió en él y lo citó para su cuarta Copa del Mundo. Pocos días después de la celebrada citación, una lesión oculta complica las cosas.
Es que, según trascendió desde los medios del país limítrofe, el Santos le había informado a la Selección Brasileña que Neymar estaba bien a través de un documento hace tan solo unos días. Más allá de que era sabido que tenía un edema en el gemelo, en una entrevista de este miércoles, el médico del Peixe ratificó el anuncio de que estaba apto: “Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integre a la selección”.
No conformes con eso -y, con el diario del lunes, un acierto- la CBF solicitó un estudio. De allí salió la "verdad": lesión de grado 2 en la pantorrilla, no solo un edema. Este nivel alcanza una rotura o desgarro parcial de las fibras musculares y la previsión de retorno varia entre las dos y tres semanas. Desde Brasil denuncian un "encubrimiento" por parte del club para que Ney sea convocado.
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