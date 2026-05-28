Malas noticias para Brasil: Neymar se lesionó, estará tres semanas afuera y es baja para el debut en el Mundial

Es que, según trascendió desde los medios del país limítrofe, el Santos le había informado a la Selección Brasileña que Neymar estaba bien a través de un documento hace tan solo unos días. Más allá de que era sabido que tenía un edema en el gemelo, en una entrevista de este miércoles, el médico del Peixe ratificó el anuncio de que estaba apto: “Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integre a la selección”.