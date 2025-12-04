Cómo son los aviones F-16 que le compró Argentina a Dinamarca

Este lote de aeronaves F-16AM/BM -que tras casi 40 años de uso fueron reacondicionados integralmente- tiene una velocidad máxima que supera los 2.100 km/h y un equipamiento compatible con armamento guiado de última generación, además de realizar campaña de entre 500 y 700 kilómetros de distancia, según el modelo y objetivo. Cabe aclarar que aún Estados Unidos no dispuso con qué armamento se podrán equipar las aeronaves.

Los primeros seis aviones llegarán el viernes al Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde serán presentados oficialmente en un acto encabezado por el presidente Javier Milei, para luego dirigirse hacia Buenos Aires y hacer su presentación oficial con un sobrevuelo por el cielo porteño.

image

El F-16, diseñado por la firma estadounidense General Dynamics (hoy Lockheed Martin), es considerado uno de los cazas multirol más exitosos de la historia. Su arquitectura ligera, su enorme capacidad de maniobra y su motor Pratt & Whitney F100 -capaz de generar más de 10 toneladas de empuje- lo convierten en un avión apto para misiones de intercepción, escolta, ataque a tierra, patrullaje marítimo y reconocimiento. Esta flexibilidad es justamente la razón por la que más de 25 países lo han utilizado como columna vertebral de sus fuerzas aéreas.

En el caso argentino, tras casi 40 años de uso, los F-16 adquiridos a Dinamarca pasaron por el programa MLU (Mid-Life Update), una modernización profunda que actualiza la aviónica, los sistemas de navegación, el radar, la capacidad de enlace de datos y la compatibilidad con armamento moderno.

Gracias a esta actualización, los aviones pueden emplear misiles aire-aire de corto y mediano alcance, bombas guiadas por láser o GPS, y operar dentro de un esquema de guerra electrónica preparado para amenazas actuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinDefensa_Ar/status/1996641248283680802&partner=&hide_thread=false Un F-16 en vuelo.

Nuestra bandera siguiéndolo.

Y detrás de esa imagen, un mensaje claro: la Argentina volvió a levantarse y está decidida a defender su soberanía más que nunca.



Nuestros pilotos de la @FuerzaAerea_Arg llevan ese compromiso con honor en cada tramo de este viaje.… pic.twitter.com/Ho6frfmrEe — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 4, 2025

Ficha técnica del F-16 adquirido por Argentina

Modelo: F-16AM/BM (Block 10/15 modernizados bajo MLU)

Motor: Pratt & Whitney F100-PW-200

Velocidad máxima: Mach 2 (aprox. 2.100 km/h)

Techo de servicio: 15.000 metros

Alcance de combate: 550–700 km según configuración

Radar: AN/APG-66(V)2

Sistema de datos: Link 16

Capacidades: intercepción, defensa aérea, ataque aire-tierra, ataque antibuque, supresión de defensas, reconocimiento

Armamento compatible: Misiles AIM-9 Sidewinder Misiles AIM-120 AMRAAM Bombas guiadas por láser o GPS Bombas de caída libre Cañón M61 Vulcan de 20 mm (interno, 6.000 disparos por minuto).

image

Así será el vuelo rasante de los aviones F-16 sobre el cielo porteño

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un espectáculo pocas veces visto: los primeros seis aviones F-16 adquiridos a Dinamarca realizarán un vuelo rasante que recorrerá los puntos más emblemáticos del cielo porteño.

El Ministerio de Defensa confirmó que los cazas arribarán este viernes al Área Material Río Cuarto, y desde allí despegarán el domingo rumbo a Buenos Aires para una exhibición de pocos minutos, pero diseñada para que el público los vea con claridad y desde distintos ángulos.

Minuto a minuto:

07:55 – La formación ingresa al AMBA desde el noroeste, sobre el Río de la Plata.

08:00 – Sobrevuelo sobre la Casa Rosada a 2.000 pies (600 m) y trayecto recto hacia Avenida de Mayo y Plaza Miserere.

08:03 – Primer viraje hacia el sur para reposicionarse y encarar la Avenida 9 de Julio en dirección Sur → Norte, pasando por el microcentro.

08:05 – Giro hacia el oeste y paso sobre Aeroparque Jorge Newbery.

08:09 – Tramo más fotografiable: Sobrevuelo sobre Retiro Paso por Puerto Madero Giro de 360° centrado en el Ministerio de Defensa

08:10 – Último pasaje sobre la Avenida 9 de Julio (Sur → Norte), ascenso y regreso rumbo a Río Cuarto (Córdoba).

09:00 – Ceremonia oficial de recepción en el Área Material Río Cuarto, encabezada por Javier Milei y autoridades militares.