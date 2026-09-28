Selección Argentina: días, horarios y sedes de los amistosos confirmados

El equipo de Lionel Scaloni disputará tres encuentros en esta fecha FIFA, uno en Córdoba y dos en el Monumental. Cerrará la serie frente a Benín con la despedida de Messi.
La Selección Argentina ya tiene confirmados los días, horarios y estadios para sus tres próximos amistosos de la Fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la serie en Córdoba y luego viajará a Buenos Aires para disputar los dos encuentros restantes en el Monumental. La agenda contempla partidos el 30 de septiembre, el 3 de octubre y el 6 de octubre.
El primer compromiso será frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, mientras que los siguientes dos encuentros tendrán como escenario la cancha de River. El cierre será ante Benín y tendrá como condimento especial la presencia de Messi, que marcará su despedida de la Selección Argentina.
Argentina vs. Bolivia: miércoles 30 de septiembre, a las 21.00, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Argentina vs. Burkina Faso: sábado 3 de octubre, a las 21.00, en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, a las 20.00, en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Más allá del aspecto emotivo que representará el último partido, la fecha FIFA aparece en un contexto de renovación para el seleccionado nacional, y en medio de las negociaciones que mantiene la AFA con Lionel Scaloni para encaminar su continuidad. El entrenador tiene contrato hasta diciembre y se mostró abierto a escuchar una oferta por parte de Tapia, que buscaría extender el vínculo hasta 2028, año en el que se disputará la Copa América.
comentar