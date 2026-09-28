Selección Argentina: días, horarios y sedes de los amistosos confirmados

Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, a las 20.00, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Más allá del aspecto emotivo que representará el último partido, la fecha FIFA aparece en un contexto de renovación para el seleccionado nacional, y en medio de las negociaciones que mantiene la AFA con Lionel Scaloni para encaminar su continuidad. El entrenador tiene contrato hasta diciembre y se mostró abierto a escuchar una oferta por parte de Tapia, que buscaría extender el vínculo hasta 2028, año en el que se disputará la Copa América.