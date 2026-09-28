Elecciones en Ferro: la oposición se impuso con el voto de un campeón del mundo

Patricio Baigorrotegui fue elegido presidente del Verdolaga con más del 60% de los votos. Marcos Acuña, con su mujer y suegro en la Comisión, apoyó la lista.
Ferro cambiará de autoridades después de 12 años al ganar la lista opositora encabezada por Patricio Baigorrotegui. La lista "Somos Ferro" arrasó en las elecciones del domingo con más del 60% de los votos: 2072 contra los 1110 del oficialismo, en una jornada que convocó a 3443 socios y que marcó una participación récord del 43% del padrón. Marcos Acuña, campeón del mundo surgido en la institución, apoyó a los ganadores por su vinculo familiar.
Somos Ferro obtuvo el 60,18% de los sufragios, mientras que Identidad Verdolaga —el oficialismo- apenas alcanzó el 32,23%. Ferro en Acción, la tercera lista, captó el 7,37% restante. Baigorrotegui estará acompañado por Darío Silva como vicepresidente primero y Alejandro López Mieres como vicepresidente segundo. Hubo 4 votos en blanco y 3 nulos.
Acuña, lateral izquierdo de River que llegó a disputar 117 partidos en la Primera de Ferro, apoyó públicamente a la lista. Su esposa, María Julia Silva, integra la lista como vocal titular, y su suegro, Darío Silva, ocupa la vicepresidencia primera de la nueva conducción. La familia Acuña-Silva quedó, así, en el corazón de la nueva gestión del club.
Ya con el triunfo consumado, el nuevo presidente Baigorrotegui subrayó que el cambio fue posible porque el socio “se dio cuenta de que había cosas para cambiar” incluso en un momento de buen rendimiento futbolístico. “Ganamos una elección contra un oficialismo que lleva muchos años de gestión”, destacó.
En cuanto a lo deportivo, Ferro es puntero del Grupo A de la Primera B Nacional con 61 puntos —18 victorias, 7 empates y 6 derrotas— y el mismo domingo de las elecciones amplió su ventaja a seis puntos sobre Deportivo Morón al ganarle por 1 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol de Emanuel Dening, mientras el escolta caía ante Los Andes en tiempo de descuento. Restan cinco fechas para el cierre de la etapa regular y el equipo de Caballito sueña con terminar con 26 años de ausencia en Primera División desde su descenso en el año 2000.
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