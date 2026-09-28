Elecciones en Ferro: la oposición se impuso con el voto de un campeón del mundo

En cuanto a lo deportivo, Ferro es puntero del Grupo A de la Primera B Nacional con 61 puntos —18 victorias, 7 empates y 6 derrotas— y el mismo domingo de las elecciones amplió su ventaja a seis puntos sobre Deportivo Morón al ganarle por 1 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol de Emanuel Dening, mientras el escolta caía ante Los Andes en tiempo de descuento. Restan cinco fechas para el cierre de la etapa regular y el equipo de Caballito sueña con terminar con 26 años de ausencia en Primera División desde su descenso en el año 2000.