La Selección Argentina volvió a entrenarse con la mira puesta en el amistoso con Bolivia

La agenda de la Selección continuará este martes con la conferencia de prensa de Scaloni, prevista para las 14.15, y luego habrá un nuevo entrenamiento antes del viaje a Córdoba. Allí, la Albiceleste enfrentará a Bolivia el miércoles y después completará la fecha FIFA ante Burkina Faso y Benín, este último encuentro con la particularidad de que será la despedida de Lionel Messi de la Selección en el país.