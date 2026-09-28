La Selección Argentina volvió a entrenarse con la mira puesta en el amistoso con Bolivia

El equipo de Lionel Scaloni retomó los entrenamientos en Ezeiza después del fin de semana libre y ya prepara el amistoso del miércoles ante Bolivia en Córdoba.
La Selección Argentina retomó este lunes los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, luego de los dos días libres que Lionel Scaloni les había dado a los futbolistas durante el fin de semana. El plantel volvió al trabajo con la mira puesta en el amistoso del miércoles frente a Bolivia, el primero de los tres partidos que disputará durante esta fecha FIFA.
La práctica comenzó con una charla entre Scaloni y Claudio “Chiqui” Tapia en el campo de juego, antes de que el plantel iniciara las actividades. Después, los jugadores se dividieron en distintos grupos y algunos referentes realizaron ejercicios más distendidos. Entre ellos estuvieron Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios, mientras que Nicolás Tagliafico y Thiago Almada trabajaron en el gimnasio por sus respectivas recuperaciones.
Los únicos convocados que tuvieron actividad oficial durante el fin de semana fueron Tomás Palacios y Leonel Flores, quienes habían sido liberados para disputar compromisos con sus clubes. El defensor participó de la Supercopa Internacional con Estudiantes, mientras que el delantero de Boca fue titular ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Ambos volvieron a ponerse a disposición de Scaloni en esta jornada.
La agenda de la Selección continuará este martes con la conferencia de prensa de Scaloni, prevista para las 14.15, y luego habrá un nuevo entrenamiento antes del viaje a Córdoba. Allí, la Albiceleste enfrentará a Bolivia el miércoles y después completará la fecha FIFA ante Burkina Faso y Benín, este último encuentro con la particularidad de que será la despedida de Lionel Messi de la Selección en el país.
Por ahora, Scaloni no dio indicios sobre la formación que utilizará ante Bolivia, por lo que todavía resta conocer quiénes tendrán la oportunidad de sumar minutos. El entrenador podría aprovechar estos amistosos para observar a varios de los jóvenes convocados y también para darle protagonismo a futbolistas que regresaron a una convocatoria después de un tiempo.
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