Día del Hincha de River: por qué se celebra hoy, el video del club y los saludos

La elección de la fecha está directamente relacionada con Labruna, quien nació el 28 de septiembre de 1918 y quedó ligado para siempre a la identidad riverplatense. Como jugador fue el máximo goleador histórico del club y ganó nueve títulos, mientras que como entrenador conquistó seis campeonatos y fue clave para el regreso de River a los primeros planos con el Metropolitano de 1975. Además, es el futbolista que más goles convirtió en la historia del Superclásico.