Día del Hincha de River: por qué se celebra hoy, el video del club y los saludos

El 28 de septiembre se conmemora el nacimiento de Ángel Labruna y el Millonario lo festejó con un emotivo posteo, mientras ídolos, exjugadores y figuras del club compartieron sus mensajes para los hinchas.
El 28 de septiembre es una fecha especial para el Millonario porque se celebra el Día Internacional del Hincha del River. La jornada fue establecida en homenaje al nacimiento de Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la historia de la institución. La iniciativa surgió hace poco más de dos décadas y fue aprobada por unanimidad por la Comisión Directiva el 18 de septiembre de 2003.
La elección de la fecha está directamente relacionada con Labruna, quien nació el 28 de septiembre de 1918 y quedó ligado para siempre a la identidad riverplatense. Como jugador fue el máximo goleador histórico del club y ganó nueve títulos, mientras que como entrenador conquistó seis campeonatos y fue clave para el regreso de River a los primeros planos con el Metropolitano de 1975. Además, es el futbolista que más goles convirtió en la historia del Superclásico.
River se sumó a la celebración con un emotivo video dedicado a Labruna, que fue compartido por distintas personalidades vinculadas al club. Entre ellos estuvieron Leonardo Ponzio, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito. La publicación recordó la figura de Angelito y una de sus frases más emblemáticas: “Si tuviera que elegir entre River y mi vida, elijo a River, porque River es mi vida”.
Los saludos de distintas figuras del Millonario se multiplicaron en las redes sociales. Enzo Pérez y Fernando Cavenaghi, dos excapitanes e ídolos de River, compartieron el homenaje oficial, mientras que el delantero sumó un mensaje por la celebración. También publicaron sus saludos Stefano Di Carlo, David Trezeguet, Gonzalo Martínez, Norberto Alonso y Ubaldo Fillol.
Entre los mensajes más destacados estuvieron el de Trezeguet, quien recordó que se hizo hincha de River antes de tener la posibilidad de vestir la camiseta, y el de Fillol, que definió a Labruna como su “padre futbolístico”. Alonso, por su parte, lo homenajeó como el “eterno Angelito” y saludó a todo el pueblo Millonario.
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