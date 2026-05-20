Con Buendía como figura y Dibu en el arco, Aston Villa es campeón de la Europa League

Los dirigidos por Unai Emery finalizaron la fase de liga en la segunda posición con 21 puntos, los mismos que el líder, Lyon, pero con menor diferencia gol. A lo largo de los ocho partidos consiguieron siete victorias y solo una caída ante Go Ahead Eagles de los Países Bajos, marcaron 14 goles y solo recibieron seis, siendo una de las mejores vallas invictas de la primera fase.

En octavos de final barrieron a Lille de Francia con un global de 3-0. En los cuartos llegaría su actuación más contundente ante Bologna, con un 3-1 en la ida y 4-0 en la vuelta con apariciones goleadoras y asistencias de Buendía. La segunda y última derrota de los Villanos llegó en la ida de las semifinales, 1-0 ante Nottingham Forest, pero se recuperaron en la vuelta con un contundente 4-0 en Villa Park, otra vez con actuaciones determinantes de los marplatenses.

De esta manera, Aston Villa consiguió su 22º título en su historia, con un palmarés que incluye siete ligas inglesas, siete FA Cup, la Copa de Europa y Supercopa de 1982 y la reciente UEFA Europa League.

El resumen de Aston Villa 3-0 Friburgo