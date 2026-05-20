Con Buendía como figura y Dibu en el arco, Aston Villa es campeón de la Europa League

El conjunto inglés goleó 3 a 0 a Friburgo en el partido decisivo en Estambul y levantó un título internacional después de 44 años con protagonistas argentinos.
¡Aston Villa campeón de la Europa League! Con Emiliano Martínez como figura bajo los tres palos y un brillante Emiliano Buendía en ataque, el conjunto inglés levantó el trofeo tras derrotar 3 a 0 a Friburgo en la final. El arquero argentino respondió cuando lo exigieron y el atacante marplatense puso el 2-0 con un golazo antes del descanso y asistió en el 3-0 definitivo en el marcador.
Tielemans abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, con una volea en el área tras un centro de Rogers, cuando Aston Villa ya dominaba el encuentro desde el juego. En tiempo agregado, Buendía amplió la ventaja con un verdadero golazo rematando desde el vértice derecho para ponerle en el ángulo e ir al descanso con la final prácticamente resuelta.
En el complemento, a los 12', el argentino volvió a ser determinante con un desborde desde la izquierda y un centro rasante para Morgan Rogers, que sentenció la goleada y desató el festejo de los Villanos.
Friburgo intentó reaccionar en algunos pasajes del encuentro, pero se encontró con un Dibu Martínez firme y seguro. Aston Villa manejó los tiempos del partido, aprovechó cada error defensivo del conjunto alemán y terminó celebrando un título continental que no conseguía desde la vieja Copa de Europa de 1982.
Los dirigidos por Unai Emery finalizaron la fase de liga en la segunda posición con 21 puntos, los mismos que el líder, Lyon, pero con menor diferencia gol. A lo largo de los ocho partidos consiguieron siete victorias y solo una caída ante Go Ahead Eagles de los Países Bajos, marcaron 14 goles y solo recibieron seis, siendo una de las mejores vallas invictas de la primera fase.
En octavos de final barrieron a Lille de Francia con un global de 3-0. En los cuartos llegaría su actuación más contundente ante Bologna, con un 3-1 en la ida y 4-0 en la vuelta con apariciones goleadoras y asistencias de Buendía. La segunda y última derrota de los Villanos llegó en la ida de las semifinales, 1-0 ante Nottingham Forest, pero se recuperaron en la vuelta con un contundente 4-0 en Villa Park, otra vez con actuaciones determinantes de los marplatenses.
De esta manera, Aston Villa consiguió su 22º título en su historia, con un palmarés que incluye siete ligas inglesas, siete FA Cup, la Copa de Europa y Supercopa de 1982 y la reciente UEFA Europa League.
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