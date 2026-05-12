Liverpool apunta al Dibu Martínez para reemplazar a Alisson tras el Mundial 2026

No es la primera vez que Martínez aparece en el radar de los gigantes ingleses. En el último mercado de pases estuvo cerca de pasar a Manchester United, negociación que finalmente no prosperó. Mientras tanto, Liverpool también sigue de cerca a Lucas Chevalier, arquero francés del PSG, aunque en este momento el argentino sería el principal candidato para asumir el desafío de defender el arco de uno de los clubes más importantes de Europa.