Liverpool apunta al Dibu Martínez para reemplazar a Alisson tras el Mundial 2026

El arquero campeón del mundo aparece entre las prioridades de los Reds, que analizan una renovar el defensor de su arco para la próxima temporada.
Liverpool comenzó a planificar una renovación en su plantel y Emiliano “Dibu” Martínez aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el arco en caso de que Alisson deje el club. Según informó el medio inglés TeamTalk, la dirigencia de los Reds busca un arquero con experiencia, personalidad y liderazgo para afrontar la etapa posterior al Mundial 2026 y el nombre del campeón del mundo gana fuerza dentro de esa lista.
La posible salida de Alisson a Juventus aceleró el análisis interno en Liverpool, que ya evalúa alternativas para reemplazar al brasileño después de siete temporadas en Anfield. En Inglaterra destacan que Martínez reúne las condiciones futbolísticas y temperamentales que pretende el club. El marplatense, pieza fundamental de la Selección Argentina, mantiene un alto nivel en Aston Villa y sigue siendo uno de los arqueros más valorados de la Premier League.
El arquero argentino tiene contrato con los Villanos hasta junio de 2029, aunque la institución de Birmingham no descarta una futura venta para equilibrar sus cuentas y reorganizar su política de incorporaciones. Según la prensa británica, la dirigencia ya comenzó a analizar posibles reemplazantes y uno de los apuntados es James Trafford, suplente actualmente en Manchester City.
No es la primera vez que Martínez aparece en el radar de los gigantes ingleses. En el último mercado de pases estuvo cerca de pasar a Manchester United, negociación que finalmente no prosperó. Mientras tanto, Liverpool también sigue de cerca a Lucas Chevalier, arquero francés del PSG, aunque en este momento el argentino sería el principal candidato para asumir el desafío de defender el arco de uno de los clubes más importantes de Europa.
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