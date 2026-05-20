Los audios del VAR en las polémicas de Boca vs. Cruzeiro: la explicación del gol anulado y el penal no cobrado

Gol anulado Boca El audio del VAR en el gol anulado a Boca vs. Cruzeiro.

"En la trayectoria, un atacante de casaca azul bloquea el balón con la mano, que se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, por eso es infracción por mano sancionable. Durante el chequeo, el VAR analiza la jugada y considera una infracción de mano sancionable", sostiene el video explicativo.

La conversación del VAR sobre la mano de Milton Delgado

VAR : Mano en ataque. Cabecea blanco, el brazo está abierto y ahí pega en la mano y baja.

: Mano en ataque. Cabecea blanco, el brazo está abierto y ahí pega en la mano y baja. AVAR : se ve el contacto.

: se ve el contacto. VAR : Es una mano sancionable.

: Es una mano sancionable. AVAR : Vamos a invitarlo para que lo coteja.

: Vamos a invitarlo para que lo coteja. VAR : Jesús te invito a un On Field Review por una posible mano en ataque.

: Jesús te invito a un On Field Review por una posible mano en ataque. VAR : cambia la dirección de la pelota.

: cambia la dirección de la pelota. Árbitro: Dale, voy con mano.

La segunda polémica y la que dejó a Boca indignado, fue en el cierre del partido: un centro, un rechazo y el freno con el brazo del argentino Lucas Romero, antes de revolear la pelota. El VAR analizó la jugada al instante y no determinaron que había que llamar al juez principal.





Audio VAR Boca vs. Cruzeiro La explicación del VAR al penal no cobrado para Boca vs. Cruzeiro.

"El brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realiza. Durante el chequeo, el VAR analiza la acción confirmando la decisión de campo", describe la explicación del ente sudamericano de fútbol.

La conversación del VAR sobre la mano de Lucas Romero