Los audios del VAR en las polémicas de Boca vs. Cruzeiro: la explicación del gol anulado y el penal no cobrado

La CONMEBOL publicó la conversación de los encargados del VAR en el cruce ante el conjunto brasileño por la Copa Libertadores. Ambas decisiones perjudicaron al Xeneize: el tanto invalidado de Miguel Merentiel y una mano no sancionada que hubiera sido penal.
El post partido sigue encendido y la polémica crece aún más. Boca empató 1-1 con Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a costa de decisiones arbitrales con intervención del VAR que no lo favorecieron para nada. De hecho, las jugadas controversiales lo perjudicaron: anularon el 2-1 de Miguel Merentiel por una mano de Milton Delgado, no llamaron a revisar el empate del conjunto brasileño por un toque en el brazo de un jugador y no le cobraron penal a favor en el final del encuentro.
Fueron dos situaciones puntuales que calentaron la Bombonera y dejaron al arbitraje de Jesús Valenzuela y a las decisiones de Ángel Arteaga en el VAR en el ojo de la tormenta. La CONMEBOL publicó recientemente los audios para demostrar la razón de las mismas. Sin embargo, faltaron los del gol del conjunto brasileño, que fue revisado por una supuesta mano de Kaiki Bruno, quien tira el centro para el tanto de Fagner.
Sí están las dos que tocan a Boca. La primera es la del gol anulado a Miguel Merentiel por toque en el brazo de Milton Delgado. Los árbitros se respaldan por la regla de la FIFA, que determina anular los goles por manos previas que tengan impacto directo".
"En la trayectoria, un atacante de casaca azul bloquea el balón con la mano, que se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, por eso es infracción por mano sancionable. Durante el chequeo, el VAR analiza la jugada y considera una infracción de mano sancionable", sostiene el video explicativo.
La conversación del VAR sobre la mano de Milton Delgado
La segunda polémica y la que dejó a Boca indignado, fue en el cierre del partido: un centro, un rechazo y el freno con el brazo del argentino Lucas Romero, antes de revolear la pelota. El VAR analizó la jugada al instante y no determinaron que había que llamar al juez principal.
"El brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realiza. Durante el chequeo, el VAR analiza la acción confirmando la decisión de campo", describe la explicación del ente sudamericano de fútbol.
La conversación del VAR sobre la mano de Lucas Romero
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