Newell's le empató sobre el final a Riestra en el cierre de la quinta fecha del torneo

El equipo rosarino rescató un punto de visitante después de otra pobre actuación en el campeonato. Sí, el local llegó mucho más al arco rival que el visitante que hace años es una sombra de su rica historia, que incluyó campeonatos locales y ser protagonista en las competencias.

“Siempre sacamos cosas positivas, la reacción, pelear hasta el final, intentar sin desistir, es un grupo de trabajo que empuja un carro pesado, pero insistimos y ese empuje que vamos construyendo tiene que hacer que la rueda empieza a girar y haga que el contagio sea positivo para no correr de atrás con los resultados”, expresó Favio Orsi, DT de la Lepra.

“Si gana, el plantel va a ver todo de forma diferente. El partido fue feo de ver, terminó siendo engorroso, hay que adaptarse a esas situaciones. Desde que arrancó el segundo tiempo lo empujamos”, apuntó el otro técnico Sergio Gómez y amplió: “Nos preocupa, queremos ganar, pero primero no hay que correr de atrás”.

Con este empate, Newell's y Riestra siguen en el fondo de la Zona A del Torneo Apertura con apenas dos unidades después de dos igualdades y tres derrotas, con ningún triunfo en su haber en este campeonato. Ahora, la Lepra visitará a Banfield, mientras que el Malevo recibirá a Huracán.