Con la lista confirmada, así es la sede de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La elección de Kansas City no fue casual. La ciudad, ubicada en el centro geográfico de Estados Unidos, se transformó en una de las plazas más buscadas por las delegaciones debido a la intención de la FIFA de reducir los traslados internos durante el torneo. Esa ubicación permitirá conexiones rápidas con las sedes de los partidos.

Bunker Kansas Selección Uno de los gimnasios del búnker. (Foto: compassmineralsnpc./Web)

El debut albiceleste será el martes 16 de junio frente a Argelia en el estadio Arrowhead, ubicado en Kansas City, estado de Misuri. Más adelante, el seleccionado disputará sus otros dos encuentros de la primera fase en Dallas: el lunes 22 contra Austria y el sábado 27 frente a Jordania. En ambos casos, el viaje demandará apenas unas dos horas de vuelo.

La planificación del cuerpo técnico contempla instalarse en territorio estadounidense antes del comienzo de la Copa del Mundo. La idea es arribar a Kansas City desde principios de junio y utilizar el complejo incluso durante la preparación de los amistosos previos ante México y Honduras, cuyos escenarios tentativos serían Las Vegas y Miami.

El búnker de la Scaloneta: cómo es el moderno centro elegido por Argentina

El Compass Minerals National Performance Center fue diseñado para recibir tanto a clubes profesionales como a selecciones nacionales. El predio combina tecnología de avanzada, infraestructura de primer nivel y servicios médicos especializados, lo que lo convirtió en uno de los polos futbolísticos más importantes de Estados Unidos.

Dentro del complejo también funcionan el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de la United States Soccer Federation y el Centro de Medicina Deportiva de Children’s Mercy Kansas City. Esa estructura consolidó a la ciudad como un punto estratégico para el desarrollo del fútbol y la medicina deportiva en el país norteamericano.

Uno de los aspectos más impactantes del lugar son sus cinco canchas de última generación. Entre ellas aparece el denominado “SuperPitch”, una innovadora estructura integrada por tres campos reglamentarios colocados uno al lado del otro. Además, el predio cuenta con dos terrenos de césped sintético iluminados con tecnología LED.

Compass Minerals Selección

El complejo también posee un pabellón elevado para entrenadores. Allí hay aulas de trabajo, posiciones para cámaras de análisis táctico y una terraza de observación destinada al seguimiento de los entrenamientos y partidos.

Tecnología, recuperación y alto rendimiento: las claves del predio

Otro de los sectores centrales del centro es el Sports Performance Lab. El laboratorio incluye oficinas de neuropsicología, cámaras hiperbáricas, áreas de crioterapia, salas de recuperación, suites de masajes, plataformas de análisis de fuerza, cámaras ambientales y consultorios médicos especializados.

Bunker Selección

Todo el diseño apunta al rendimiento físico y a la recuperación de los futbolistas. A eso se suma un gimnasio de alto rendimiento de casi 1.200 metros cuadrados, equipado con sectores de césped sintético y maquinaria de entrenamiento de última tecnología.

El proyecto nació a partir de una alianza entre Sporting Kansas City, la United States Soccer Federation y Children’s Mercy Kansas City. Además de las instalaciones deportivas, el lugar dispone de un centro educativo para entrenadores con vestuarios, aulas modulares, salas de trabajo grupal y espacios destinados a seminarios y conferencias.

“Este lugar fue construido específicamente para la formación de entrenadores. Es la primera instalación de este tipo en nuestra era”, destacó Scott Flood, responsable de programas de coaching de US Soccer.

En cuanto al reparto de sedes, apenas dos selecciones eligieron Canadá como base de operaciones: Panamá y Egipto. Por otro lado, Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y México concentrarán en territorio mexicano durante el Mundial que comenzará el próximo 11 de junio.