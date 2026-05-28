Salió la lista: los 26 futbolistas de la Selección Argentina para el Mundial

Con Messi a la cabeza y varios debutantes en la máxima cita, Lionel Scaloni dio a conocer los nombres que buscarán defender el título obtenido en Qatar 2022.

¡Salió la lista de la Selección Argentina para el Mundial! Se acabaron la espera y las dudas respecto a algunos lugares en la nómina. Lionel Scaloni dio a conocer los 26 futbolistas que buscarán la cuarta estrella en el histórico mundial con 48 países y tres sedes como serán Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador apostó por una base de los campeones en Qatar 2022 mezclado con jóvenes de gran presente que tendrán su primera experiencia mundialista.