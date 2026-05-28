Salió la lista: los 26 futbolistas de la Selección Argentina para el Mundial

Con Messi a la cabeza y varios debutantes en la máxima cita, Lionel Scaloni dio a conocer los nombres que buscarán defender el título obtenido en Qatar 2022.
¡Salió la lista de la Selección Argentina para el Mundial! Se acabaron la espera y las dudas respecto a algunos lugares en la nómina. Lionel Scaloni dio a conocer los 26 futbolistas que buscarán la cuarta estrella en el histórico mundial con 48 países y tres sedes como serán Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador apostó por una base de los campeones en Qatar 2022 mezclado con jóvenes de gran presente que tendrán su primera experiencia mundialista.
Arqueros:
Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensores:
Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Gonzalo Montiel (River)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Cristian Romero (Tottenham)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Facundo Medina (Olympique de Marsella)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Mediocampistas:
Leandro Paredes (Boca)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
Giovani Lo Celso (Real Betis)
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Enzo Fernández (Chelsea)
Delanteros:
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Lionel Messi (Inter Miami)
Nico González (Atlético de Madrid)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Nico Paz (Como)
Juan Manuel López (Palmeiras)
Lautaro Martínez (Inter)
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