Lionel Messi habló de la vuelta de Leandro Paredes a Boca

"Boca se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de todo esto es por él: por el juego que le da, supo acomodar el equipo dentro de la cancha", analizó Messi en diálogo con ESPN, informado sobre la racha de seis victorias seguidas del conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

Además de esa influencia de Paredes en el césped, Messi destacó otro aspecto que "lo he hablado con él": el valor que le aportó al club de sus amores "a nivel grupo". "Se llevan muy bien y eso también se nota. A la hora de los momentos duros también es importante que se esté de esa manera", aseguró el mejor jugador del mundo.

Paredes reveló que junta al grupo una vez por semana en su casa para comer asados y fomentar la unión entre sus compañeros, justamente un aspecto que le han elogiado en reiteradas oportunidades Exequiel Zeballos, Agustín Marchesín y Ayrton Costa, entre otros hombres del plantel.

"La verdad que me alegra, porque es un chico que es un amigo, lo quiero mucho, compartí equipo con él. Sé que tenía muchas ganas de volver a Boca; y que le esté yendo bien, mucho mejor", cerró Messi, en relación a Paredes y su vuelta al fútbol argentino tras años en el Viejo Continente, donde incluso compartieron vestuario en PSG.