Con cambios, el 11 de Boca que paró Claudio Úbeda para enfrentar a Talleres

En la búsqueda de seguir hilvanando triunfos, con el objetivo de ser campeón del Torneo Clausura, Úbeda planea dos cambios con respecto al equipo que venció por 2 a 0 a Tigre el pasado fin de semana: Lautaro Di Lollo volverá a la zaga central en lugar de Nicolás Figal y Milton Giménez regresará al once en lugar de Ander Herrera.

Como es costumbre, hubo una práctica de fútbol en la que Di Lollo y Giménez formaron parte del equipo titular. El zaguero estuvo suspendido frente al Matador por acumulación de amarillas, mientras que el centrodelantero fue preservado porque tenía cuatro y una más lo hubiese dejado afuera del choque de octavos.

Figal y Herrera cedieron sus lugares, pese a que se especuló que podía salir Carlos Palacios en vez del español. Ambos jugaron para el equipo suplente, al igual que Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani. El volante central comenzó a entrenarse a la par de sus compañeros esta semana tras dejar atrás el desgarro en el sóleo de su pierna izquierda mientras que el uruguayo continúa luchando con su molestia en el psoas derecho.

Boca se entrenará el viernes en Boca Predio y quedará concentrado a partir de las 23.00 en el Hotel Intercontinental. El sábado volverá a practicar en Casa Amarilla y el domingo recibirá al conjunto que comanda Carlos Tevez. De esta manera, éste es el 11 que paró Úbeda con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.