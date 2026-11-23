Después de clasificar a Rosario Central a los cuartos del Clausura, Fideo felicitó a su amigo y capitán xeneize por la Sudamericana y bromeó con el mareo que lo dejó en el piso.
Boca le había quitado días atrás a Rosario Central la chance de quedarse con la tabla anual, pero eso no impidió que Ángel Di María celebrara. En la noche del sábado, mientras Barranquilla vivía la consagración xeneize en la Copa Sudamericana, Fideo apretó el puño por una sola razón: su amigo Leandro Paredes. Este domingo se lo dijo en primera persona y hasta se permitió una broma sobre el desmayo que sufrió tras la final.
En la zona mixta del Gigante de Arroyito, minutos después de que el Canalla venciera 3-1 a Gimnasia de Mendoza y sellara su pase a los cuartos de final del Clausura, el zurdo dedicó un rato a elogiar al volante y capitán azul y oro, su excompañero en el PSG y en la Selección Argentina.
"Le mandé un mensaje. Estaba muy contento por él. Cuando uno tiene amigos de toda la vida que logran cosas, que logran sueños, es algo muy lindo. Me pone muy feliz", contó.
La escena de Paredes cayendo mientras charlaba con DSports había encendido las alarmas en el pueblo bostero, aunque los estudios exhaustivos posteriores dieron bien. Se trató de un cuadro de deshidratación: el cuerpo se le aflojó cuando terminó la vuelta olímpica y las piernas no le respondieron. El episodio se hizo viral y el ídolo rosarino lo tomó con humor: "Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo, ja. Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando".
Pero el tono volvió a ser sereno al cierre. "Nos reímos un poco, pero lo importante es que estaba bien, que pudo disfrutar con sus compañeros y eso es lo más lindo", concluyó Di María.
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