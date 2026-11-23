La escena de Paredes cayendo mientras charlaba con DSports había encendido las alarmas en el pueblo bostero, aunque los estudios exhaustivos posteriores dieron bien. Se trató de un cuadro de deshidratación: el cuerpo se le aflojó cuando terminó la vuelta olímpica y las piernas no le respondieron. El episodio se hizo viral y el ídolo rosarino lo tomó con humor: "Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo, ja. Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando".