El Canalla superó por 3 a 1 al Lobo de Mendoza en el Gigante de Arroyito y sigue avanzando en los playoffs del certamen local.
Rosario Central venció por 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que enfrentará a Barracas Central, que se cargó a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El equipo de Jorge Almirón aprovechó los errores del club mendocino y defendió bien la ventaja en su casa.
Central, que ganó la Zona B con 34 puntos en 16 jornadas, fue claramente mejor que Gimnasia de Mendoza, que finalizó octavo con 22 unidades. La diferencia de jerarquía y actualidad de los equipos se notó de principio a fin: Central ya ganaba 2-0 antes de los 10 minutos...
Campaz abrió el marcador a los seis minutos de juego después de dejar pagando a César Rigamonti dentro del área tras un enorme pase largo de Juan Giménez. Luego, Copetti anotó el 2-0 a los ocho minutos con una excelente definición abriendo el pie después de robar el balón en una presión alta y tener una asociación con Campaz.
Como si fuera poco, Central firmó el 3-0 a Gimnasia a los 40' para liquidar la historia: Lautaro Carrera terminó empujando el balón dentro de su arco tras un centro desde la derecha del local. Después, el equipo de Jorge Almirón defendió la ventaja en el marcador en el complemento, recibiendo apenas un descuento del visitante sobre la agonía del encuentro, por medio de Facundo Lencioni.
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