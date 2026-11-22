Como si fuera poco, Central firmó el 3-0 a Gimnasia a los 40' para liquidar la historia: Lautaro Carrera terminó empujando el balón dentro de su arco tras un centro desde la derecha del local. Después, el equipo de Jorge Almirón defendió la ventaja en el marcador en el complemento, recibiendo apenas un descuento del visitante sobre la agonía del encuentro, por medio de Facundo Lencioni.