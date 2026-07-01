River confirmó a Giovanni González como refuerzo: se suma a la pretemporada de Coudet

El presente del plantel obligó al entrenador a recurrir a juveniles de la Reserva para completar los entrenamientos y afrontar la pretemporada. Incluso, este viernes River disputará ante Flamengo, en Portugal, su único amistoso en suelo europeo.

La idea es que González tenga un breve período de adaptación antes de ese compromiso. En principio no sería titular, aunque su presencia no está descartada si responde bien en los primeros entrenamientos, ya que hoy el único lateral derecho natural disponible en Alicante es Ulises Giménez, habitual marcador central reconvertido para ese puesto.