River confirmó a Giovanni González como refuerzo: se suma a la pretemporada de Coudet

El lateral uruguayo llega desde Rusia para incorporarse al plantel durante la preparación en Europa. Será una nueva variante defensiva para el entrenador.
En plena preparación de cara al segundo semestre, River oficializó la incorporación de Giovanni González, quien viajará desde Rusia hacia Alicante para integrarse al plantel que conduce Eduardo Coudet. El defensor firmó contrato hasta diciembre de 2027 y se convertirá en el segundo refuerzo disponible durante la estadía en España.
La dirigencia acordó con Krasnodar el traspaso del futbolista por una cifra cercana a los 700 mil euros. Con 31 años, el uruguayo puede desempeñarse como lateral por ambos costados y llega para cubrir la salida de Fabricio Bustos, además de ofrecer una alternativa en el sector izquierdo ante la posible partida de Matías Viña.
La incorporación llamó la atención porque su nombre no aparecía entre los principales candidatos del mercado. Formado en River de Montevideo, luego vistió las camisetas de Peñarol y Mallorca antes de continuar su carrera durante las últimas dos temporadas en el fútbol ruso.
Aunque nunca integró una convocatoria de Marcelo Bielsa, el defensor acumula 17 partidos con la selección de Uruguay. Además, mantiene un vínculo con el actual cuerpo técnico millonario por su pasado junto a Damián Musto, ayudante de campo de Coudet, con quien compartió plantel en Peñarol.
El presente del plantel obligó al entrenador a recurrir a juveniles de la Reserva para completar los entrenamientos y afrontar la pretemporada. Incluso, este viernes River disputará ante Flamengo, en Portugal, su único amistoso en suelo europeo.
La idea es que González tenga un breve período de adaptación antes de ese compromiso. En principio no sería titular, aunque su presencia no está descartada si responde bien en los primeros entrenamientos, ya que hoy el único lateral derecho natural disponible en Alicante es Ulises Giménez, habitual marcador central reconvertido para ese puesto.
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