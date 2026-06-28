Giovani Lo Celso descartó jugar en River y confirmó que seguirá en Real Betis: "No creo que vaya a suceder"

El volante despejó las versiones sobre un regreso al fútbol argentino, remarcó que seguirá en España y dejó en claro que, por el momento, su prioridad está puesta en la Copa del Mundo.
El futuro de Giovani Lo Celso seguirá ligado al fútbol español. Tras convertir un gol soñado de tiro libre en su debut mundialista en la victoria de la Selección Argentina ante Jordania, el mediocampista respondió sobre los rumores que lo vinculan a River. Pero parece que su vuelta al país no está en sus planes a corto plazo.
Durante las últimas semanas, el nombre del volante apareció entre los objetivos del Millonario. El DT Eduardo Coudet, quien lo hizo debutar en Primera División en Rosario Central, intentó seducirlo para incorporarlo en este mercado de pases, pero parece que esa posibilidad quedó prácticamente descartada.
Al ser consultado sobre un eventual regreso a la Argentina, el zurdo fue contundente. "Creo que no es momento para hablar de eso", soltó y le puso un freno a los dicho: "Tampoco creo que vaya a suceder".
Además, dejó en claro dónde continuará su carrera y cuál es su prioridad inmediata. "Sí, tengo contrato ahí en Real Betis. Estoy muy bien y estoy 100% enfocado en lo que es representar esta camiseta. Se viene algo muy lindo por delante".
El encuentro frente a Jordania también tuvo un valor especial para el futbolista, ya que significó su estreno en una Copa del Mundo. Aunque integró el plantel de Rusia 2018, no sumó minutos, mientras que en Qatar 2022 quedó al margen por una lesión que sufrió días antes del torneo.
Después del partido, el rosarino no ocultó su felicidad por haber cumplido ese objetivo de la mejor manera. "Una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable".
comentar