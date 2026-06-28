Giovani Lo Celso descartó jugar en River y confirmó que seguirá en Real Betis: "No creo que vaya a suceder"

El encuentro frente a Jordania también tuvo un valor especial para el futbolista, ya que significó su estreno en una Copa del Mundo. Aunque integró el plantel de Rusia 2018, no sumó minutos, mientras que en Qatar 2022 quedó al margen por una lesión que sufrió días antes del torneo.

Embed ¡GOLAZO! Lo Celso y el 1 a 0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/wv09sV6LEa — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 28, 2026

Después del partido, el rosarino no ocultó su felicidad por haber cumplido ese objetivo de la mejor manera. "Una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable".