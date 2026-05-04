Confirmado: la final del Apertura se jugará en el Kempes de Córdoba

La Liga Profesional de Fútbol eligió el estadio cordobés para la definición del primer torneo del año y confirmó los días de los cruces para las instancias eliminatorias, con horario a definir.
La culminación del Torneo Apertura está a la vuelta de la esquina y crece la expectativa por saber quién será el primer campeón del fútbol argentino en el año. Arranca la etapa eliminatoria y la Liga Profesional definió los días para octavos, cuartos, semis y final rumbo al Mario Alberto Kempes, el estadio elegido para albergar el último cruce.
DYJ BOC
Boca ganó 6 de los últimos 7 partidos y no pierde desde el 8 de febrero (Foto: Clarín).
El reloj empieza a correr a partir de este sábado 9/5 por los octavos de final, con los cruces de Independiente Rivadavia vs. Unión (puede cambiar según los resultados de esta noche si gana Defensa y Justicia), Talleres vs. Belgrano, Argentinos Juniors vs. Lanús y Boca vs. Huracán. Continúa el domingo 10 con Estudiantes vs. Racing, Rosario Central vs. Independiente, Vélez vs. Gimnasia y River vs. San Lorenzo (puede cambiar también dependiendo del resultado del Halcón).
Los cuartos se disputarán el martes 12 para los ganadores del sábado y el miércoles 13 para los vencedores del domingo. En cuanto a las semifinales, se jugarán sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los competidores que se enfrentan a copas internacionales.
River
Facundo Colidio festeja su gol, el 2 a 1 ante Aldosivi en el Monumental.
La gran final que coronará al primer clasificado para la CONMEBOL Libertadores 2027 se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes el domingo 24/5 a las 15.30, siendo así la única instancia con horario confirmado por el momento. Una vez más, la AFA apuesta a las grandes canchas del Interior para las definiciones, tal como fue el caso del Madre de Ciudades en 2025.
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