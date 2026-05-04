Confirmado: la final del Apertura se jugará en el Kempes de Córdoba

River Facundo Colidio festeja su gol, el 2 a 1 ante Aldosivi en el Monumental.

para los ganadores del sábado ypara los vencedores del domingo. En cuanto a las, se jugarán, dependiendo de los competidores que se enfrentan a copas internacionales.



La gran final que coronará al primer clasificado para la CONMEBOL Libertadores 2027 se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes el domingo 24/5 a las 15.30, siendo así la única instancia con horario confirmado por el momento. Una vez más, la AFA apuesta a las grandes canchas del Interior para las definiciones, tal como fue el caso del Madre de Ciudades en 2025.