Hoy finaliza la fase regular del torneo Apertura y puede haber cambios en los cruces de octavos

Hoy se disputarán tres encuentros y especialmente uno, el de Defensa y Justicia visitando a Gimnasia de Mendoza, puede cambiar un importante cruce de los playoffs de octavos de final.
Hoy se jugarán los últimos partidos de la fase regular del torneo Apertura, y te contamos cuáles son los resultados que necesita cada uno para poder clasificar o llegar a posiciones más altas en la tabla. Esta fecha 9 es la última de la fase de grupos porque, a principios de marzo, la AFA y todos los dirigentes del fútbol argentino realizaron un paro.
Gimnasia de Mendoza recibirá a Defensa y Justicia desde las 17, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 9 de la Zona A del torneo Apertura. El halcón buscará una victoria para poder meterse entre los 8 mejores de su zona y así disputar los playoffs. El árbitro será Bruno Amiconi y se podrá ver por ESPN Premium.
Gimnasia de Mendoza, sin posibilidad de entrar en la siguiente ronda, viene de perder ante Independiente Rivadavia por 5-1 en el clásico y quedo en el puesto 12, con 16 puntos.
Defensa y Justicia, con un presente distinto, necesita sí o sí ganar, y depende de sí mismo para clasificar, por el empate entre Unión y Talleres y la derrota de San Lorenzo contra Independiente. Si gana por diferencia de un gol quedará octavo en el grupo y desplazará a Unión, por lo que jugaría en octavos de final frente al primero de la Zona A, Independiente Rivadavia. Pero si gana por diferencia dos goles o más sería séptimo y, en ese caso, desplazaría de esa posición a San Lorenzo. Los cruces, en ese caso, tendrían un cambio muy relevante, ya que Defensa se enfrentaría con River y San Lorenzo, con Independiente Rivadavia.
Todo puede pasar, pero la victoria se le está haciendo un poco difícil a Defensa en la última etapa del torneo, ya que hace cuatro fechas que no la conoce. En el último partido perdió ante Boca por 4-0, quedando en el noveno puesto, con 19 puntos.
Posible 11 de Gimnasia (M)
César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Posible 11 de Defensa y Justicia
Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Vélez recibirá a Newell’s desde las 19:15, en el Estadio José Amalfitani por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Vélez ya no puede clasificar primero en su grupo, pero una "súpergoleada" podría llevarlo al segundo lugar, desplazando a Boca. Luis Lobo Medina dirigirá el encuentro y se podrá ver por TNT Sport.
Después de la victoria de Boca ante Central Córdoba y del triunfo de Estudiantes sobre Platense, se terminó la ilusión de Vélez de terminar puntero de la Zona A. Pero todavía tiene una remota chance de arrebatarle el segundo puesto a Boca: ganarle a Newell's por una diferencia de ¡siete goles! De no ocurrir esa "catástrofe" futbolística, Vélez, incluso perdiendo, tiene asegurado el tercer puesto, que lo enfrenta al sexto de la Zona B, Gimnasia Y Esgrima de La Plata.
La reacción no alcanzó en el Parque Independencia. Haber sumado once de los últimos quince puntos permitió dejar atrás el mal momento, aunque no fue suficiente para alimentar la ilusión del pueblo leproso de meterse en los playoffs. En el último compromiso del semestre, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka intentará despedir la primera mitad del año con una buena imagen, en una campaña lejos de la grandeza que marca su historia.
Los DTS aun no presentaron los posibles 11 del encuentro.
Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Instituto, desde las 21.30, en el Estadio Antonio Candini, por la fecha 9 internzonal del Torneo Apertura 2026. La Gloria con posibilidades ínfimas de disputar la siguiente fase buscará lo que necesita sin perderse en el camino. El árbitro será Andrés Merlos y se podrá ver por ESPN Premium.
Por su lado, Estudiantes RC ya perdió las esperanzas de clasificar a la siguiente instancia, y aunque logro rescatar algunos puntos que fueron importantes, todavía peligra su permanencia en la primera división. Viene de perder 2-1 ante Rosario Central, y sigue en lo más bajo de la Zona B, con 5 puntos.
Instituto llega con una igualdad conseguida ante Newell’s por 1-1. El conjunto conducido por el “Traductor” Flores ocupa actualmente la décima posición con 18 unidades, a tres puntos del último equipo que hoy estaría accediendo a los playoffs. La Gloria deberá derrotar a Estudiantes (RC) por 7 goles para superar el +4 del Tatengue en la diferencia de gol. Esperando, además, que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia de Mendoza.
Los DTS aun no presentaron los posibles 11 del encuentro.
comentar