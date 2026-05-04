Hoy finaliza la fase regular del torneo Apertura y puede haber cambios en los cruces de octavos

Todo puede pasar, pero la victoria se le está haciendo un poco difícil a Defensa en la última etapa del torneo, ya que hace cuatro fechas que no la conoce. En el último partido perdió ante Boca por 4-0, quedando en el noveno puesto, con 19 puntos.

Posible 11 de Gimnasia (M)

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Posible 11 de Defensa y Justicia

Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Defensa Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe y sigue invicto.

Vélez vs. Newell's

Vélez recibirá a Newell’s desde las 19:15, en el Estadio José Amalfitani por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Vélez ya no puede clasificar primero en su grupo, pero una "súpergoleada" podría llevarlo al segundo lugar, desplazando a Boca. Luis Lobo Medina dirigirá el encuentro y se podrá ver por TNT Sport.

Después de la victoria de Boca ante Central Córdoba y del triunfo de Estudiantes sobre Platense, se terminó la ilusión de Vélez de terminar puntero de la Zona A. Pero todavía tiene una remota chance de arrebatarle el segundo puesto a Boca: ganarle a Newell's por una diferencia de ¡siete goles! De no ocurrir esa "catástrofe" futbolística, Vélez, incluso perdiendo, tiene asegurado el tercer puesto, que lo enfrenta al sexto de la Zona B, Gimnasia Y Esgrima de La Plata.

La reacción no alcanzó en el Parque Independencia. Haber sumado once de los últimos quince puntos permitió dejar atrás el mal momento, aunque no fue suficiente para alimentar la ilusión del pueblo leproso de meterse en los playoffs. En el último compromiso del semestre, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka intentará despedir la primera mitad del año con una buena imagen, en una campaña lejos de la grandeza que marca su historia.

Los DTS aun no presentaron los posibles 11 del encuentro.

image Vélez metió un triunfazo y es líder de la Zona A del torneo.

Estudiantes RC vs. Instituto

Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Instituto, desde las 21.30, en el Estadio Antonio Candini, por la fecha 9 internzonal del Torneo Apertura 2026. La Gloria con posibilidades ínfimas de disputar la siguiente fase buscará lo que necesita sin perderse en el camino. El árbitro será Andrés Merlos y se podrá ver por ESPN Premium.

Por su lado, Estudiantes RC ya perdió las esperanzas de clasificar a la siguiente instancia, y aunque logro rescatar algunos puntos que fueron importantes, todavía peligra su permanencia en la primera división. Viene de perder 2-1 ante Rosario Central, y sigue en lo más bajo de la Zona B, con 5 puntos.

Instituto llega con una igualdad conseguida ante Newell’s por 1-1. El conjunto conducido por el “Traductor” Flores ocupa actualmente la décima posición con 18 unidades, a tres puntos del último equipo que hoy estaría accediendo a los playoffs. La Gloria deberá derrotar a Estudiantes (RC) por 7 goles para superar el +4 del Tatengue en la diferencia de gol. Esperando, además, que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia de Mendoza.

Los DTS aun no presentaron los posibles 11 del encuentro.