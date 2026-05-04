La chicana de Leandro Díaz a River que despertó a los hinchas de Boca

Con la camiseta de Lanús, por allá en 2011, en la fecha 19 del Torneo Clausura. Puso el agónico 2-1 que condenó a River a jugar la promoción y que lo empujó a su único descenso en la historia. Pero ese encuentro también dejó un detalle tiempo después. ", reveló en una nota con ESPN en 2024, pese a ser hincha confeso de Atlético Tucumán.

HHcgA46WsAAhaww Leandro Díaz, el día que mandó a River a jugar la promoción.

En esa famosa foto, se puede observar un color azul que se esconde tras la camiseta granate y no se puede asegurar que sea la de Boca. Si bien lo contó más de diez años después, Leandro Díaz aclaró que no es hincha y que su relación con el club es por su admiración a Martín Palermo.



Y claro, su declaración luego de la victoria del Decano, que cortó una mala racha de 464 días sin ganar como visitante, generó una inmediata respuesta de los hinchas de Boca en redes sociales, en referencia a aquel gol agónico que no solo sigue en la memoria de River, sino también en su clásico rival.