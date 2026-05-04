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La chicana de Leandro Díaz a River que despertó a los hinchas de Boca

Después del triunfazo por 1-0 de Atlético Tucumán, el delantero sacó chapa de su carrera y ninguneó al Monumental para gozo de los fanáticos xeneizes.

El 1-0 de Atlético Tucumán a River dejó de todo: la bronca de los jugadores, la autocrítica de Eduardo Coudet, la furia de los hinchas y, por el otro lado, el festejo del Decano. A pesar de no estar clasificado a los playoffs, no podían faltar las chicanas: esta vez, Leandro Díaz, que ninguneó al Monumental y generó una respuesta inmediata de los fanáticos de Boca.

No es la primera vez que el delantero juega en Núñez y tampoco es la primera vez que gana. Por eso, sacó chapa de su extensa carrera y dejó la joyita en el post partido en una nota con ESPN: "Ganar en el Monumental es un partido más, son tres puntos. Ya gané un par de partidos acá". Y sí, no mintió. Fueron 13 partidos, con seis victorias, tres empates y cuatro derrotas.

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El 1-0 de Renzo Tesuri ante River, en el Monumental.



¿El más recordado? Con la camiseta de Lanús, por allá en 2011, en la fecha 19 del Torneo Clausura. Puso el agónico 2-1 que condenó a River a jugar la promoción y que lo empujó a su único descenso en la historia. Pero ese encuentro también dejó un detalle tiempo después. "Sí, tenía la de Boca, pero menos mal que no la saqué. Era una falta de respeto total", reveló en una nota con ESPN en 2024, pese a ser hincha confeso de Atlético Tucumán.

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Leandro Díaz, el día que mandó a River a jugar la promoción.

Leandro Díaz, el día que mandó a River a jugar la promoción.

En esa famosa foto, se puede observar un color azul que se esconde tras la camiseta granate y no se puede asegurar que sea la de Boca. Si bien lo contó más de diez años después, Leandro Díaz aclaró que no es hincha y que su relación con el club es por su admiración a Martín Palermo.

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Y claro, su declaración luego de la victoria del Decano, que cortó una mala racha de 464 días sin ganar como visitante, generó una inmediata respuesta de los hinchas de Boca en redes sociales, en referencia a aquel gol agónico que no solo sigue en la memoria de River, sino también en su clásico rival.

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