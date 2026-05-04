La chicana de Leandro Díaz a River que despertó a los hinchas de Boca

Después del triunfazo por 1-0 de Atlético Tucumán, el delantero sacó chapa de su carrera y ninguneó al Monumental para gozo de los fanáticos xeneizes.
El 1-0 de Atlético Tucumán a River dejó de todo: la bronca de los jugadores, la autocrítica de Eduardo Coudet, la furia de los hinchas y, por el otro lado, el festejo del Decano. A pesar de no estar clasificado a los playoffs, no podían faltar las chicanas: esta vez, Leandro Díaz, que ninguneó al Monumental y generó una respuesta inmediata de los fanáticos de Boca.
En esa famosa foto, se puede observar un color azul que se esconde tras la camiseta granate y no se puede asegurar que sea la de Boca. Si bien lo contó más de diez años después, Leandro Díaz aclaró que no es hincha y que su relación con el club es por su admiración a Martín Palermo.
Y claro, su declaración luego de la victoria del Decano, que cortó una mala racha de 464 días sin ganar como visitante, generó una inmediata respuesta de los hinchas de Boca en redes sociales, en referencia a aquel gol agónico que no solo sigue en la memoria de River, sino también en su clásico rival.
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