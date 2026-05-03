River no jugó bien, perdió con Atlético Tucumán y se fue silbado del Monumental

Atlético Tucumán hizo un partido perfecto con muchísimo orden e intensidad defensiva y saliendo rápido de contraataque aprovechando a un River que no pudo romper su muro. De esta manera, el club tucumano ¡cortó una racha de 22 partidos sin ganar de visitante! Sí, cortó el maleficio y ni más ni menos que en el Monumental.

River, en el peor partido de la incipiente era de Coudet, sumó una derrota que tiene pinta de repetida a lo visto en los últimos años en el club: un equipo con falta de circulación e ideas para romper el muro de un rival replegado que le da golpazos de contra y finalmente le gana en el Monumental.

El resumen del triunfo de Atlético Tucumán a River en el Monumental