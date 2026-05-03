River no jugó bien, perdió con Atlético Tucumán y se fue silbado del Monumental

El Millonario no lastimó al humilde Decano que mostró un gran orden defensivo, cayó por la mínima y sintió una gran reprobación de la gente en la previa de los playoffs del torneo.
River no jugó bien, perdió 1 a 0 con Atlético Tucumán y se fue silbado del Monumental en la previa de los playoffs del Torneo Apertura. El Millonario enfrentará a San Lorenzo en la instancia de octavos en condición de local a menos que Defensa golee a Gimnasia de Mendoza este lunes y entonces pasaría a ser el rival del equipo de Coudet. Triunfazo del Atlético Tucumán de Julio Falcioni que, ya eliminado del certamen, se despidió con una sonrisa gigante.
El Decano abrió el marcador a los 19 minutos con un gol de Renzo Tesuri después de un centro pasado de Franco Nicola y una pifia al intentar rematar de Maximiliano Villa que terminó en pase al medio y asistencia. Un mazazo que, minutos después, se transformó en la primera etapa de silbidos al terminarse el primer tiempo. Dos o tres remates desviados del local en una pobre actuación en los primeros 45 minutos.
¡Coudet metió tres cambios en el descanso en la búsqueda de una reacción futbolística! Lautaro Pereyra, Maximiliano Salas y Kendry Páez ingresaron por Maximiliano Meza, Agustín Ruberto y Ian Subiabre. Y, en los primeros minutos del complemento, Coudet le pidió que alienten y disculpas a los hinchas por lo que se veía en el campo de juego.
River mejoró levemente, Maximiliano Salas reventó el travesaño y después el equipo volvió a apagarse y la gente cantó el famoso "movete River, movete". Para colmo, el visitante tuvo alguna que otra ocasión en donde pudo liquidar la historia, pero terminó imponiéndose 1 a 0 en el Monumental.
Atlético Tucumán hizo un partido perfecto con muchísimo orden e intensidad defensiva y saliendo rápido de contraataque aprovechando a un River que no pudo romper su muro. De esta manera, el club tucumano ¡cortó una racha de 22 partidos sin ganar de visitante! Sí, cortó el maleficio y ni más ni menos que en el Monumental.
River, en el peor partido de la incipiente era de Coudet, sumó una derrota que tiene pinta de repetida a lo visto en los últimos años en el club: un equipo con falta de circulación e ideas para romper el muro de un rival replegado que le da golpazos de contra y finalmente le gana en el Monumental.
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