Belgrano aplastó 4 a 0 a Sarmiento y habrá clásico con Talleres en octavos de final

El Pirata ganó, gustó y goleó contra el Verde de local y clasificó como quinto de la Zona B por lo que quedó emparejado con la T para la instancia de octavos del Torneo Apertura.
Belgrano aplastó 4 a 0 a Sarmiento en el Gigante de Alberdi y habrá clásico cordobés con Talleres en los octavos de final del Torneo Apertura. Francisco González Metilli, Lucas Suárez en contra, Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián marcaron los tantos del Pirata que llegará con confianza a los playoffs.
El equipo dirigido por el Ruso Zielinski inició la goleada con un tanto de Francisco González Metilli a los 36 minutos de juego con una definición por encima del arquero Javier Burrai después de una asistencia de Lucas Passerini. Y, antes de terminar la primera etapa, Lucas Suárez se chocó con el balón y lo metió en su arco después de un centro raso corto, poniendo el 2 a 0 a favor de Belgrano.
Ramiro Hernándes, a los nueve minutos del complemento, puso el 3 a 0 en el marcador después de un ataque rápido tras una recuperación alta. Y, a los 40' de esta segunda etapa, Tulián se llevó todo por delante y sacó una bomba dentro del área para cerrar una gran producción.
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