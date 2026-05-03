Belgrano aplastó 4 a 0 a Sarmiento y habrá clásico con Talleres en octavos de final

El equipo dirigido por el Ruso Zielinski inició la goleada con un tanto de Francisco González Metilli a los 36 minutos de juego con una definición por encima del arquero Javier Burrai después de una asistencia de Lucas Passerini. Y, antes de terminar la primera etapa, Lucas Suárez se chocó con el balón y lo metió en su arco después de un centro raso corto, poniendo el 2 a 0 a favor de Belgrano.