Conmoción en la Selección Argentina: falleció la madre de Lionel Scaloni

Eulalia, conocida como Lali, murió este miércoles a sus 74 años en Pujato, después de atravesar una enfermedad durante varios años.
Hay conmoción en la Selección Argentina: la madre de Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti, falleció este miércoles en Pujato a sus 74 años, tras padecer una enfermedad durante años. La AFA ya dio la información en sus cuentas oficiales y le envío un sentido pésame a toda la familia.
El hecho ocurrió en la casa del pueblo rosarino, donde vivía junto a su marido, Ángel Scaloni, mientras el DT de la Selección Argentina estaba en Buenos Aires. Ya se encuentra en viaje hacia su lugar natal para presenciar el velorio, el cual será en un ámbito íntimo, y contenerse con la familia ante el difícil momento.
'Lali' pasó casi toda su vida en Pujato. Allí crió a sus tres hijos, Lionel, Mauro y Corina y supo ejercer su cargo como jueza de paz en la Municipalidad de la ciudad.
En los últimos meses, el 'Gringo' acompañó de cerca a sus padres luego del subcampeonato en la Copa del Mundo, cuando la Albiceleste cayó ante España en la final. Allí se vio el cariño que recibió de la gente, quienes hasta acampaban frente a su casa de la infancia para esperar su saludo. Mientras tanto, fiel a su perfil reservado pero amable y familiar, Scaloni salió a saludar cada día y le sacaba no solo una sonrisa a la gente, sino también a sus papás, que lo miraban desde la puerta.
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