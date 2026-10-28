Conmoción en la Selección Argentina: falleció la madre de Lionel Scaloni

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! — Selección Argentina (@Argentina) October 28, 2026

En los últimos meses, el 'Gringo' acompañó de cerca a sus padres luego del subcampeonato en la Copa del Mundo, cuando la Albiceleste cayó ante España en la final. Allí se vio el cariño que recibió de la gente, quienes hasta acampaban frente a su casa de la infancia para esperar su saludo. Mientras tanto, fiel a su perfil reservado pero amable y familiar, Scaloni salió a saludar cada día y le sacaba no solo una sonrisa a la gente, sino también a sus papás, que lo miraban desde la puerta.