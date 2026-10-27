Independiente sufre la sequía de sus delanteros en el ciclo de Jadson Viera

Por su parte, Iván Morales también está peleado contra el arco rival. El chileno, incorporado desde Argentinos Juniors, suma seis apariciones, una sola desde el arranque, con 203 minutos disputados y ningún gol ni asistencia. Su última actuación ante Boca volvió a ponerlo en el centro de la escena: tuvo una oportunidad inmejorable sobre el final casi dentro del área chica, pero sacó un remate débil que fue bloqueado por Álvaro Montero.