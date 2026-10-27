El entrenador uruguayo, que lleva nueve partidos al mando del Rojo, aún no pudo gritar un gol de uno de sus delanteros y se viene un momento crucial donde necesita de ellos.
Independiente sufre la sequía de sus delanteros en el ciclo de Jadson Viera: 0 goles en 9 encuentros. Chimy Ávila e Iván Morales están peleados con el arco rival y el equipo los necesita más que nunca para lograr sellar la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y seguir soñando con clasificar a la Copa Sudamericana 2027.
En el último mercado de pases, el arribo de Chimy Ávila generó ilusión en los hinchas de Independiente pero no está pudiendo corresponder las expectativas. Si bien mostró una evolución progresiva, todavía no consiguió trasladarlo a los números. Lleva siete encuentros -cuatro de ellos como titular- y suma 369 minutos sin goles ni asistencias.
Por su parte, Iván Morales también está peleado contra el arco rival. El chileno, incorporado desde Argentinos Juniors, suma seis apariciones, una sola desde el arranque, con 203 minutos disputados y ningún gol ni asistencia. Su última actuación ante Boca volvió a ponerlo en el centro de la escena: tuvo una oportunidad inmejorable sobre el final casi dentro del área chica, pero sacó un remate débil que fue bloqueado por Álvaro Montero.
A estos dos refuerzos se suma Felipe Tempone, quien debió asumir responsabilidades en ataque ante la falta de alternativas disponibles. El juvenil acumuló seis presentaciones, dos como titular y 212 minutos en cancha, sin goles ni asistencias. Si bien su situación debe analizarse teniendo en cuenta su juventud y el proceso de adaptación a Primera, la realidad es que todavía no consiguió consolidarse como una solución ofensiva para el equipo.
A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular del Clausura, Independiente, que le queda visitar a Defensa y recibir a Riestra, necesita encontrar respuestas en ataque para afrontar un tramo decisivo del campeonato, en el que no tiene margen de error si pretende cumplir sus objetivos.
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