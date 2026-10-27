Atención Boca: cómo será la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana

Por otro lado, los tickets de la categoría 1 en un sector preferencial ubicado detrás de los banco de suplentes tienen un costo de 250 dólares. Después, la categoría 2, en una ubicación lateral del estadio, sale 180 dólares mientras que la categoría 3 es de 90 dólares.

La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol.

El organismo también recomendó a los hinchas realizar el prerregistro en el sitio con tiempo para agilizar el proceso de compra cuando se habilite la etapa correspondiente. Por el momento, no se informó cuántas entradas podrá adquirir cada hincha de Boca ni la fecha exacta en que estarán disponibles los tickets para su sector.