Atención Boca: cómo será la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol informó que desde este miércoles se pondrán a la venta los tickets para la definición del título internacional entre el Xeneize y Atlético Mineiro en Barranquilla.
Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde buscará volver a alcanzar la gloria internacional después de 18 años. Y, en las últimas horas, se dio a conocer cómo será la venta de entradas para el partido decisivo por el título de La Gran Conquista.
La Conmebol informó que la venta de tickets comenzará este miércoles 28 de octubre a las 14 (horario de Argentina), con una primera etapa exclusiva para personas de nacionalidad colombiana que residan en ese país. De esta manera, los hinchas colombianos de Boca tendrán una oportunidad inmejorable para ver a su equipo en vivo, en una final y con la posibilidad de verlo campeón.
En esa instancia solo estarán disponibles las entradas de Categoría 2. Luego, el viernes 30 de octubre, en el mismo horario, se habilitará la venta para el público general de las Categorías 1 y 2.
En cambio, los tickets para los sectores exclusivos de los hinchas de ambos equipos todavía no tienen fecha confirmada. La Conmebol informó que está coordinando con ambos clubes la política de venta para esas ubicaciones y que comunicará las novedades a través de sus canales oficiales.
Por otro lado, los tickets de la categoría 1 en un sector preferencial ubicado detrás de los banco de suplentes tienen un costo de 250 dólares. Después, la categoría 2, en una ubicación lateral del estadio, sale 180 dólares mientras que la categoría 3 es de 90 dólares.
La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol.
El organismo también recomendó a los hinchas realizar el prerregistro en el sitio con tiempo para agilizar el proceso de compra cuando se habilite la etapa correspondiente. Por el momento, no se informó cuántas entradas podrá adquirir cada hincha de Boca ni la fecha exacta en que estarán disponibles los tickets para su sector.
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