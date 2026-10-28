Ander Herrera eligió a Riquelme como el máximo ídolo de Boca y habló de la pasión de La Bombonera

“Para los hinchas de Boca, Boca está al nivel de su familia”, señaló al referirse al vínculo que une al equipo con sus simpatizantes.

Herrera también recordó el Superclásico ante River que terminó con una victoria xeneize por 2-0 y lo definió como una de las experiencias más impactantes que vivió en un estadio.

“Pensaba que se caía el estadio. Vibra cuando estás en el vestuario”, relató sobre el clima que se genera durante ese encuentro.

La modificación en el vestuario para potenciar la salida a la cancha

Durante la entrevista, el futbolista reveló que el vestuario de Boca fue insonorizado para intensificar el contraste entre la tranquilidad previa y el estruendo de la tribuna al salir al campo de juego.

“Estás totalmente aislado y de repente subís las escaleras y ves a 55.000 dementes, con todo el cariño del mundo, gritando y saltando. Es algo único”, contó.

El español también destacó el fervor de los simpatizantes que acompañan al equipo en distintos puntos del país. Recordó que, durante algunos viajes al norte argentino, vio hinchas emocionarse al encontrarse con los jugadores y recorrer largas distancias para verlos.

“Es inexplicable, pero por eso Boca es lo que es”, resumió.