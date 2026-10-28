Ander Herrera eligió a Riquelme como el máximo ídolo de Boca y habló de la pasión de La Bombonera

El mediocampista español recordó su paso por el Xeneize, destacó la importancia de Román en la historia del club y contó cómo vivió el ambiente del Superclásico ante River.
Ander Herrera elogió a Juan Román Riquelme y lo señaló como el máximo referente histórico de Boca Juniors. Durante una entrevista en el canal de YouTube El camino de Mario, conducido por el exfutbolista Mario Suárez, el español repasó su experiencia en el club y contó cómo vivió el ambiente de la Bombonera.
El volante, que disputó 29 encuentros con la camiseta azul y oro entre enero de 2025 y junio de 2026, sostuvo que Riquelme ocupa un lugar especial para los hinchas, incluso por encima de otras figuras históricas como Diego Maradona y Carlos Tevez.
“Román es el presidente y el máximo ídolo del club”, afirmó Herrera. También destacó los títulos que consiguió el actual mandatario durante su etapa como futbolista y recordó especialmente la victoria ante el Real Madrid.
El exjugador del Manchester United describió la experiencia de jugar en Boca como el cumplimiento de un sueño. Según expresó, el club tiene una dimensión difícil de comprender para quienes no vivieron desde adentro la pasión de sus hinchas.
“Para los hinchas de Boca, Boca está al nivel de su familia”, señaló al referirse al vínculo que une al equipo con sus simpatizantes.
Herrera también recordó el Superclásico ante River que terminó con una victoria xeneize por 2-0 y lo definió como una de las experiencias más impactantes que vivió en un estadio.
“Pensaba que se caía el estadio. Vibra cuando estás en el vestuario”, relató sobre el clima que se genera durante ese encuentro.
Durante la entrevista, el futbolista reveló que el vestuario de Boca fue insonorizado para intensificar el contraste entre la tranquilidad previa y el estruendo de la tribuna al salir al campo de juego.
“Estás totalmente aislado y de repente subís las escaleras y ves a 55.000 dementes, con todo el cariño del mundo, gritando y saltando. Es algo único”, contó.
El español también destacó el fervor de los simpatizantes que acompañan al equipo en distintos puntos del país. Recordó que, durante algunos viajes al norte argentino, vio hinchas emocionarse al encontrarse con los jugadores y recorrer largas distancias para verlos.
“Es inexplicable, pero por eso Boca es lo que es”, resumió.
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