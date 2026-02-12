Copa Argentina: Central Córdoba fue eliminado por penales por Gimnasia de Jujuy

El Ferroviario pegó primero a los 15 minutos de juego con un gol de Marco Iacobellis. Sin embargo, el Lobo de Jujuy reaccionó y encontró el empate a los 35 minutos, cuando un despeje de Juan Pablo Pignani terminó en su propio arco y dejó el partido 1-1 antes del descanso.

El complemento fue aún más movido: a los 3 minutos Mauro Cachi puso el 2-1 para Gimnasia (J) tras una asistencia de Maximiliano Casa y dio vuelta el resultado. Pero la alegría duró poco, ya que a los ocho Matías Vera igualó para Central Córdoba luego de una jugada que inició Michael Santos, uno de los cambios que había metido Pusineri en el entretiempo.

El partido se complicó para los jujeños a los 14 minutos, cuando Nicolás Dematei vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez hombres. Con superioridad numérica, Central Córdoba intentó inclinar la cancha en el tramo final, aunque no logró quebrar la resistencia del conjunto del norte, que sostuvo el empate y llevó la definición a los penales.

El último penal y la clasificación de Gimnasia de Jujuy

¡GIMNASIA (J) ELIMINÓ A CENTRAL CÓRDOBA DE LA COPA ARGENTINA!



El Lobo Jujeño se impuso 5-4 en los penales ante el Ferroviario, tras el empate 2-2 en los 90', y avanzó a los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/4M0nrs9w3m — TyC Sports (@TyCSports) February 12, 2026

En la tanda, Michael Santos convirtió el primero para el Ferroviario y Lazarte igualó. Iacobellis falló su remate y Cachi puso en ventaja a Gimnasia. Luego marcaron Aguerre y Paradela, más tarde Vera y Gallardo, hasta llegar al 4-4 parcial tras el gol de Maciel y en el último disparo Diego López no falló y selló el 5-4 definitivo para desatar el festejo del Lobo jujeño.

Así, Gimnasia de Jujuy dio el golpe, dejó en el camino a un rival de Primera División y avanzó a la próxima instancia del certamen, donde enfrentará al ganador del cruce entre Belgrano de Córdoba y Atlético Rafaela.