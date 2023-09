Copa Argentina: así quedaron los cruces de cuartos de final

Boca, que eliminó a Olimpo y Barracas Central con triunfos por 2 a 1 en los 90' y ahora Almagro en los penales, enfrentará a Talleres de Córdoba, que sacó a Chacarita (2-0), al candidato de River (1-0) y a Colón (3-1 en la tanda de penales tras un 2-2 en el partido). El Xeneize va por su cuarta Copa Argentina para convertirse en soledad en el más ganador del certamen (hoy lo es junto a River) y la T (finalista el año pasado) por el título que se le viene esquivando estos últimos años.

cuadro-copa-argentina-post-boca-almagro_w862.webp

Luego, el ganador de Boca-Talleres enfrentará en semis al de Huracán-Estudiantes. El Globo, que levantó con Diego Martínez de entrenador, se cargó a Yupanqui (4-1), Instituto (2-0) y Racing (5-3) y sueña con volver a ganar la competencia como en la edición 2013-14. Por su parte, Estudiantes, de gran presente hace meses con Eduardo Domínguez como técnico, viene de eliminar a Independiente de Chaco (3-0), All Boys (1-0) y al Rojo (3-1 en la tanda tras el 1-1 en los 90').

Mientras que del otro lado del cuadro, están los duelos Chaco For Ever-Defensa y Justicia y San Lorenzo-San Martín de San Juan. En cuanto al primer duelo, el Halcón, semifinalista en Copa Sudamericana, viene de imponerse a Ituzaingo (3-2), Centro Español (1-0) y Estudiantes de Río Cuarto (6-5 en la tanda tras el 0 a 0 en los 90') y es uno de los candidatos al título. Y Chaco For Ever dio el golpe ante Sarmiento (en la tanda de penales), Rosario Central (1-0) y Villa Mitre (por penales).

Por último, San Lorenzo, que se puso como objetivo este año salir campeón, viene de sacar a Sarmiento de Resistencia (3-0), Platense (por penales) y Belgrano (1-0) y buscará ganarle a San Martín de San Juan, que avanzó ante Aldosivi (1-0), Vélez (por penales) y Argentinos (1-0), para quedar más cerca de cumplir su meta. Los duelos de cuartos de final no tienen día, hora ni estadio definido.