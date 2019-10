En el comienzo del partido, la iniciativa la tomó el Halcón, manejando el balón en mayores ratos, abriendo el campo con sus volantes para encontrar huecos y empujando a Independiente contra su área a partir, en parte, de la retrasada defensa del Rojo, que se vio complicada en varios ratos. Pese a los intentos del conjunto de Beccacece de levantarse, se denotó una falta clara de precisión, movilidad y comunicación y, sobre todo, una diferencia en la velocidad entre uno y otro; costándole, de esta manera, generar chances concretas de peligro en el área rival.

Sin embargo, los dirigidos por Mariano Soso no pudieron aprovechar las chances claras que tuvieron y, como dice el dicho, "los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro". En la última, Gastón Silva, de cabeza, tras un tiro libre, logró romper la valla protegida por Unsain y abrió el marcador en favor del Rojo. En el medio, mucha polémica por un supuesto rebote del balón en Nicolás Figal e hipotética posición adelantada del propio jugador, algo que, a simple vista, parece no ocurrir, ya que la pelota rebota en el central cuando ya estaba adentro del arco y que, además, no estaba inhabilitado. De esta manera, y pese a no merecerlo, Independiente terminó la primera etapa arriba en el marcador.

Independiente Defensa NA

En el segundo tiempo, el Halcón volvió a salir con determinación, buscando ahora revertir el resultado adverso y aprovechar las que no pudo en el primer tiempo. Mientras avanzaba el segundero, Defensa y Justicia dejaba de buscar la posesión y se enfocaba en abrir las bandas, tocar rápido y llegar al área lo mayormente posible. Por su parte, Independiente siguió jugando mal, sin poder siquiera mantener una estabilidad en cuanto a la posesión, con un mediocampo que nunca pudo dominar, y con algunos acercamientos débiles al área rival a base más de acciones individualidades que méritos colectivos.

Pese a todo, los de Varela no estuvieron precisos ni pudieron aprovechar la fragilidad del Rojo, que indudablemente no tuvo una buena noche y sufrió durante todo el cotejo. De esta manera, se fue el partido en el Estadio Centenario de Quilmes, con un resultado positivo para los de Beccacece a pesar de jugar mal durante gran parte del encuentro. Pero, como dice el refrán, "los partidos se ganan", y el triunfo, y la clasificación, se van para Avellaneda.

Independiente Defensa NA

En la próxima instancia, Independiente enfrentará a Lanús, con estadio, día y horario a confirmar. Ambos equipos ya se vieron las caras previamente por Copa Argentina: en la edición 2014-15, con triunfo para el Granate, en ese entonces dirigido por Guillermo Barros Schelotto, por 2 a 0, en el Estadio Único de La Plata. ¿Cuál de los dos será semifinalista del torneo? Sólo el tiempo lo dirá.

Mirá el gol de Gastón Silva que le dio el triunfo a Independiente

Embed ¡GOL DE INDEPENDIENTE! Gastón Silva marca el 1-0 ante Defensa, en el cierre del primer tiempo#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/IiHi30z2yj — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2019

Un pase histórico

Es la primera vez que Independiente accede a los cuartos de final de la Copa Argentina. Además, el partido ante Defensa y Justicia significó la única ocasión en la que el Rojo pudo marcar en un encuentro por los octavos del final de la competición local, dado que, en las tres ocasiones anteriores que los de Beccacece llegaron a esta instancia, cayeron siempre en los 90' y sin haber ostentado goles a favor.

Por otro lado, pudo revertir el historial ante el Halcón de Varela por Copa Argentina. ¿Cómo fue el marcador en el único partido por la competición local que los tuvo a ambos frente a frente? Victoria por la mínima para Defensa y Justicia, en la edición 2016, con tanto de Andrés Ríos. Esta noche, el Rojo igualó las cosas y ahora el duelo se reparte en un triunfo para cada uno.

Los detalles del partido: