Copa Argentina: River zafó del papelón ante Ciudad Bolívar con un penal absurdo

El Millonario tuvo dominio absoluto del balón, generó situaciones de gol pero le dio poco laburo al arquero rival y logró quebrar el partido frente al conjunto de la Primera Nacional ¡a cuatro minutos del final! Es que en la mayoría de las veces remató a las manos de Agustín Rufinetti, de manera desviada y chocó con los bloqueos constantes de los defensores del equipo del Ascenso.

Embed

Las subidas de Gonzalo Montiel -estuvo cerca del gol en dos oportunidades-, las gambetas de Juan Fernando Quintero -tiene para un video de muchos minutos- y el siempre activo Tomás Galván -reventó el travesaño- condujeron a un River que despareció por tramos del partido, mostró pocas sociedades y nerviosismo en los últimos metros.

River volvió a mostrar ser dependiente de Quintero, quien pidió el balón en todo momento y se encontró con pocas opciones de pases -y por eso terminó muchas veces mal- mientras no paraba de pasarse jugadores en todos los sectores del campo. Un equipo motivado con mucha entrega de Ciudad Bolívar le hizo sufrir...

River cumplió el objetivo, pasó una prueba en la que tenía mucho más para perder que para ganar pero no alejó los fantasmas y se viene el Vélez de Guillermo, puntero de la Zona A del Apertura, en Liniers. El juego colectivo y la definición sigue siendo una deuda pendiente en una noche que zafó de la angustia pero está lejos de la felicidad...