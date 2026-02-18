Video: Marcelo Gallardo negó haber pensado en dar un paso al costado en River

“Hay argumentos futbolísticos. Yo veo más allá del resultado. Todos coincidíamos en la evolución del equipo en los primeros partidos. ¿Qué pasó? ¿En cinco días se terminó todo? No es así. No se puede perder la memoria. Algunos sí la quieren perder y buscan generar estas situaciones. Yo veo fundamentos y veo a todos convencidos adentro de armar un equipo que pueda identificar al hincha”, expresó el Muñeco.

Marcelo Gallardo DESCARTÓ ROTUNDAMENTE pensar en dar un paso al costado como DT de River.



“Cuando uno es sensato y tiene percepción de la realidad, hay que abstenerse todo lo que pasa afuera. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está cuando no se dan de manera favorable. Pero si eso nos desestabiliza, quiere decir que no estamos convencidos de lo que hacemos”, continuó el entrenador.

Y aseguró: “Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estamos convencidos del rumbo de este año. Estos resultados adversos nos descompaginaron un poquito. Pero somos conscientes y nos hacemos cargo para corregir, pero sin perder el eje. Sentimos que tenemos capacidad y fortaleza. Y tenemos mucho deseo de que el hincha vuelva a contagiarse del equipo y sea vea representado”.

Por otro lado, Gallardo comentó sobre la chance de incorporar un jugador más: “Repito lo que dije: no es fácil buscar. Por eso intentamos encontrar soluciones dentro de nuestras formativas. No queremos traer por traer y por ahí tapar a un pibe que está haciendo las cosas bien”.