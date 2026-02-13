Fórmula 1 2026: Franco Colapinto quedó sexto en el primer turno de pruebas en Baréin

El mejor registro del turno fue para el británico George Russell (Mercedes) con 1:33.918. Lo siguieron Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull Racing). El top 5 lo completaron Oliver Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren).

Por detrás del argentino finalizaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).

franco colapinto Colapinto completó una primer jornada intensa en Baréin con más de 60 vueltas. Ahora gira en el segundo turno.

Durante la jornada, Colapinto afrontará un doble turno. La primera tanda comenzó a las 4 de la madrugada (hora argentina) y se extendió hasta las 8, mientras que la sesión nocturna inició a las 9 de argentina y finalizará alrededor de las 13, también con el argentino al mando del A526. A diferencia de otras escuderías que rotarán pilotos, Alpine decidió darle continuidad al bonaerense para avanzar con tandas largas y simulaciones.

En esta etapa de la pretemporada, el objetivo central ya no es únicamente comprobar la fiabilidad del monoplaza, sino entender su rendimiento real en condiciones más cercanas a las de un Gran Premio. Para el equipo francés, la acumulación de kilómetros y datos técnicos en Bahréin resulta determinante de cara al inicio del calendario.