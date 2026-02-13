River perdió con Argentinos: la expulsión de Marcelo Gallardo y la voz de Matías Biscay

El Muñeco felicitó irónicamente a Andrés Merlos cerca del final del primer tiempo y el juez le mostró la roja por lo que tuvo que dejar el banco de suplentes. Tras la caída, su asistente habló en conferencia.
Tras la dura goleada sufrida con Tigre en el Monumental, River perdió 1 a 0 con Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura. Marcelo Gallardo no le encuentra la vuelta al equipo y se fue expulsado en el primer tiempo del duelo disputado en el Diego Armando Maradona.
El Muñeco felicitó de manera irónica a Andrés Merlos por el cobro de una falta en favor del Millonario. "A mí no me aplaudas", le dijo el árbitro y le mostró la tarjeta roja por lo que debió dejar el banco de suplentes. Calentura total del entrenador, que lo habría esperado en el pasillo rumbo a los vestuarios.
Si bien la decisión pudo parecer exagerada, lo cierto es que el Muñeco provocó una situación que dejó a su equipo sin su líder en el banco y pudo ser totalmente evitable. Su expulsión lo dejó expuesto más allá del resultado y del rendimiento deportivo y da cuenta de una actualidad cargada de frustración para el entrenador.
Tras la derrota con Argentinos, Matías Biscay brindó una breve conferencia de prensa en lugar de Gallardo. "Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado en la mitad de la cancha y tratamos de poner más gente ahí. Se vio eso, un primer tiempo disputado, ellos tuvieron la chance de hacer el gol y nosotros no tuvimos esa claridad de llegar y tener más situaciones. Argentinos juega bien, tiene mucha gente que baja a jugar y tratamos de emparejar esa mitad de la cancha".
"Estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada, trabajando, creo que vamos a salir con las ideas claras. Hoy era un partido difícil, Argentinos juga muy bien pero tratamos de seguir por nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir", afirmó con optimismo.
Por último, el colaborador del Muñeco dijo que no le preocupa la debilidad ofensiva del equipo: "Hemos generado pocas chances pero las generamos: recuerdo la de (Gonzalo) Montiel, la de (Agustín) Ruberto, dos de (Giuliano) Galoppo. No hemos convertido y parte de ahí la diferencia, si nosotros nos poníamos delante en el marcador las dificultades iban a ser para Argentinos pero lamentablemente ellos hicieron el gol primero y al segundo tiempo lo controlaron mejor que nosotros".
