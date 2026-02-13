River perdió con Argentinos: la expulsión de Marcelo Gallardo y la voz de Matías Biscay

El Muñeco felicitó de manera irónica a Andrés Merlos por el cobro de una falta en favor del Millonario. "A mí no me aplaudas", le dijo el árbitro y le mostró la tarjeta roja por lo que debió dejar el banco de suplentes. Calentura total del entrenador, que lo habría esperado en el pasillo rumbo a los vestuarios.

Si bien la decisión pudo parecer exagerada, lo cierto es que el Muñeco provocó una situación que dejó a su equipo sin su líder en el banco y pudo ser totalmente evitable. Su expulsión lo dejó expuesto más allá del resultado y del rendimiento deportivo y da cuenta de una actualidad cargada de frustración para el entrenador.

Embed Merlos expulsó al Muñeco Gallardo por aplaudirlo irónicamente. pic.twitter.com/WsCFOOw6Km — Toto (@palertermo) February 13, 2026

Tras la derrota con Argentinos, Matías Biscay brindó una breve conferencia de prensa en lugar de Gallardo. "Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado en la mitad de la cancha y tratamos de poner más gente ahí. Se vio eso, un primer tiempo disputado, ellos tuvieron la chance de hacer el gol y nosotros no tuvimos esa claridad de llegar y tener más situaciones. Argentinos juega bien, tiene mucha gente que baja a jugar y tratamos de emparejar esa mitad de la cancha".

"Estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada, trabajando, creo que vamos a salir con las ideas claras. Hoy era un partido difícil, Argentinos juga muy bien pero tratamos de seguir por nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir", afirmó con optimismo.

Por último, el colaborador del Muñeco dijo que no le preocupa la debilidad ofensiva del equipo: "Hemos generado pocas chances pero las generamos: recuerdo la de (Gonzalo) Montiel, la de (Agustín) Ruberto, dos de (Giuliano) Galoppo. No hemos convertido y parte de ahí la diferencia, si nosotros nos poníamos delante en el marcador las dificultades iban a ser para Argentinos pero lamentablemente ellos hicieron el gol primero y al segundo tiempo lo controlaron mejor que nosotros".