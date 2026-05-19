Copa Libertadores 2026: Boca, Rosario Central y Platense juegan una fecha decisiva; hora, TV y formaciones

Van a jugar Rosario Central, Boca y Platense desde las 19 hs. Los tres quieren clasificar a la siguiente fase de esta copa Libertadores
Hoy comenzará la anteúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde varios equipos argentinos afrontarán partidos decisivos pensando en la clasificación a los octavos de final. Boca buscará seguir con vida en su zona, Rosario Central intentará asegurar su pase y Platense quiere continuar haciendo historia en su primera participación internacional.
Boca recibirá a Cruzeiro este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize está obligado a sumar para mantenerse con chances de avanzar a los octavos de final. El árbitro del encuentro será Jesús Valenzuela, mientras que Ángel Arteaga estará en el VAR. El partido se podrá ver por Fox Sports.
El conjunto azul y oro atraviesa un presente complejo. Viene de quedar eliminado ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura y, en el plano internacional, ocupa el tercer puesto del grupo con 6 puntos. Boca necesita al menos sumar un empate para llegar con posibilidades a la última fecha.
Por su parte, Cruzeiro llega en un mejor momento. El equipo brasileño logró alejarse de la zona baja del Brasileirao y acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales para la próxima temporada. Además, viene de eliminar a Goiás en la Copa de Brasil y de rescatar un empate ante Palmeiras como visitante.
Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
DT: Claudio Úbeda.
Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge.
DT: Artur Jorge.
Rosario Central recibirá a Universidad Central de Venezuela este martes desde las 19 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto rosarino tendrá la posibilidad de asegurar la clasificación a los octavos de final. El árbitro será el brasileño Flavio De Souza, mientras que Daniel Nobre estará en el VAR. El encuentro se podrá ver por Fox Sports 2.
El Canalla llega golpeado luego de quedar eliminado frente a River en las semifinales del Torneo Apertura. Sin embargo, en el plano internacional atraviesa una gran campaña y lidera el Grupo H con 10 puntos. Incluso, un empate podría alcanzarle para sellar el pase a la próxima ronda.
Por otro lado, Universidad Central de Venezuela todavía mantiene chances de clasificación y suma 6 unidades. El conjunto venezolano viene de conseguir victorias importantes ante Libertad e Independiente del Valle, aunque la derrota 3-0 sufrida justamente ante Rosario Central en Caracas complicó parte de sus aspiraciones. Además, atraviesa un buen presente en el torneo local.
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti.
DT: Jorge Almirón.
Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Alfonso Simarra, Williams Velásquez y Daniel Carrillo; Alexander González, Francisco Solé y Juan Cuesta; Alexander Granko, Jovanny Bolívar y Camilo Zapata.
DT: Daniel Sasso.
Independiente Santa Fe recibirá a Platense este martes desde las 21 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El conjunto colombiano está obligado a ganar para mantenerse con chances de clasificación a los octavos de final. El árbitro será el chileno Cristián Garay, mientras que Rodrigo Carvajal estará en el VAR. El partido se podrá ver por Fox Sports 2.
Platense atraviesa un momento histórico en su primera participación en la Copa Libertadores. El Calamar se ubica segundo en el Grupo E con 7 puntos y sabe que un triunfo en Bogotá le asegurará la clasificación a los octavos de final por primera vez en su historia.
Del otro lado, Independiente Santa Fe vive un presente complicado. El conjunto colombiano apenas suma 2 puntos sobre 12 posibles y necesita derrotar a Platense para no quedar eliminado del certamen continental. Incluso ganando, deberá imponerse ante Peñarol en la última fecha y esperar otros resultados para mantener viva la ilusión.
Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta y Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres y Nahuel Bustos; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Ómar Fernández.
DT: Pablo Repetto.
Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio y Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira y Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina.
DT: Walter Zunino.
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