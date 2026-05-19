Copa Libertadores 2026: Boca, Rosario Central y Platense juegan una fecha decisiva; hora, TV y formaciones

Posible formación de Boca

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Posible formación de Cruzeiro

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge.

DT: Artur Jorge.

la-llamativa-frase-de-milton-gimenez-luego-de-la-victoria-de-boca-foto-instagram-miltoongimenez-R77ORECXPJGGLMGLFNU3ZQZK4I El delantero terminó el entrenamiento del viernes con molestias en el tobillo derecho. Los estudios descartaron una lesión y en Boca creen que podrá estar ante Cruzeiro en La Bombonera.

Rosario Central vs. Universidad Central de Venezuela

Rosario Central recibirá a Universidad Central de Venezuela este martes desde las 19 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto rosarino tendrá la posibilidad de asegurar la clasificación a los octavos de final. El árbitro será el brasileño Flavio De Souza, mientras que Daniel Nobre estará en el VAR. El encuentro se podrá ver por Fox Sports 2.

El Canalla llega golpeado luego de quedar eliminado frente a River en las semifinales del Torneo Apertura. Sin embargo, en el plano internacional atraviesa una gran campaña y lidera el Grupo H con 10 puntos. Incluso, un empate podría alcanzarle para sellar el pase a la próxima ronda.

Por otro lado, Universidad Central de Venezuela todavía mantiene chances de clasificación y suma 6 unidades. El conjunto venezolano viene de conseguir victorias importantes ante Libertad e Independiente del Valle, aunque la derrota 3-0 sufrida justamente ante Rosario Central en Caracas complicó parte de sus aspiraciones. Además, atraviesa un buen presente en el torneo local.

Posible formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.

Posible formación de Universidad Central de Venezuela

Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Alfonso Simarra, Williams Velásquez y Daniel Carrillo; Alexander González, Francisco Solé y Juan Cuesta; Alexander Granko, Jovanny Bolívar y Camilo Zapata.

DT: Daniel Sasso.

Rosario central Con Ángel Di María como bandera, Rosario Central inicia su camino en la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe vs. Platense

Independiente Santa Fe recibirá a Platense este martes desde las 21 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El conjunto colombiano está obligado a ganar para mantenerse con chances de clasificación a los octavos de final. El árbitro será el chileno Cristián Garay, mientras que Rodrigo Carvajal estará en el VAR. El partido se podrá ver por Fox Sports 2.

Platense atraviesa un momento histórico en su primera participación en la Copa Libertadores. El Calamar se ubica segundo en el Grupo E con 7 puntos y sabe que un triunfo en Bogotá le asegurará la clasificación a los octavos de final por primera vez en su historia.

Del otro lado, Independiente Santa Fe vive un presente complicado. El conjunto colombiano apenas suma 2 puntos sobre 12 posibles y necesita derrotar a Platense para no quedar eliminado del certamen continental. Incluso ganando, deberá imponerse ante Peñarol en la última fecha y esperar otros resultados para mantener viva la ilusión.

Posible formación de Independiente Santa Fe

Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta y Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres y Nahuel Bustos; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Ómar Fernández.

DT: Pablo Repetto.

Posible formación de Platense

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio y Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira y Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina.

DT: Walter Zunino.