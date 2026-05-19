Malas noticias para Boca: Ascacíbar fue sancionado por dos fechas en la Libertadores

El mediocampista xeneize fue multado por el Tribunal de Disciplina de Conmebol por la expulsión que recibió ante Barcelona de Ecuador y se perderá los últimos dos partidos de la fase de grupos, en la que el equipo se juega la clasificación.

Esta noche, Boca recibe a Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, una jornada clave de triunfo obligatorio para soñar con la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, pierde a una de sus figuras en el mediocampo para lo que resta de esta primera etapa: Santiago Ascacíbar recibió dos fechas de suspensión y no podrá jugar los últimos dos partidos de esta etapa.



