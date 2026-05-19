Malas noticias para Boca: Ascacíbar fue sancionado por dos fechas en la Libertadores

El mediocampista xeneize fue multado por el Tribunal de Disciplina de Conmebol por la expulsión que recibió ante Barcelona de Ecuador y se perderá los últimos dos partidos de la fase de grupos, en la que el equipo se juega la clasificación.
Esta noche, Boca recibe a Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, una jornada clave de triunfo obligatorio para soñar con la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, pierde a una de sus figuras en el mediocampo para lo que resta de esta primera etapa: Santiago Ascacíbar recibió dos fechas de suspensión y no podrá jugar los últimos dos partidos de esta etapa.
Si bien ya se sabía que no podía estar para la jornada de esta noche debido a la tarjeta roja que sufrió vs. Barcelona de Guayaquil por una patada a Milton Céliz, la sanción se extendió más de lo esperado y Boca deberá rearmarse para jugar contra Universidad Católica el próximo 28/5, cuando se definan las posiciones del grupo D.
El 'Ruso' deja un hueco en el mediocampo, no solo por la suspensión automática que se le da por la tarjeta roja, sino también una adicionada por decisión de CONMEBOL que lo relega para la fecha 6 ante el conjunto chileno, cuando el conjunto de Claudio Úbeda defina su continuidad en el torneo continental. Hoy, marcha tercero en su grupo, por debajo de la U. Católica y Cruzeiro, afuera de la clasificación.
Como si fuera poco, deberá pagar una multa de 3 mil dólares. "En virtud del Artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Club en concepto de derechos de Televisación o Patrocinio", reza el comunicado del ente de fútbol sudamericano.
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