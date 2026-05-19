Encándalo en Boca vs. Cruzeiro por la Libertadores: socios sin entradas y una reventa que excede los ¡400 dólares!

Esta noche, el Xeneize recibe al conjunto brasileño por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo continental y la previa se llenó de críticas y reclamos por parte de los fanáticos, que deben pagar cifras exorbitantes para ver el partido.
La previa al cruce ante Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se encendió por los reclamos de los hinchas de Boca que tienen el deseo de estar esta noche desde las 21.30 en la Bombonera alentando al equipo. La protesta viene a raíz de las plataformas que revenden entradas para el partido y las cifras exorbitantes que piden: entre 300 y 400 dólares para poder entrar a la cancha.
Esta imposibilidad monetaria deja a muchos hinchas, una vez más, sin poder ver a Boca. También a socios, que buscan otras alternativas ante la imposibilidad de que conseguir entradas porque se agotan rápidamente en la página oficial del club o porque no pasan alguno de los filtros. Las mismas son revendidas por plataformas como Stadibox, entre otras, que ofrecen sectores de plateas y populares, por las puertas donde habita 'La 12', barra del Xeneize.
Las críticas, además, señalan el mal manejo de las puertas de acceso y al encargado de hacerlo, ya que se vende la zona popular de La 12, arriba de La 12, el sector C y la platea L.
En principio, el sitio footballticket tenía plateas arriba de los 400 dólares y ahora revende entradas para varios sectores de la cancha, oir encima de los 300 .
Asimismo, en Stadibox, que se presenta como “una plataforma digital que conecta a dueños de palcos, suites y plateas para eventos deportivos”, se pueden conseguir entradas populares y plateas, pero no aparecen palcos ni suites publicados. Todas los tickets piden un valor arriba de los 200 dólares.
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