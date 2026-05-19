Encándalo en Boca vs. Cruzeiro por la Libertadores: socios sin entradas y una reventa que excede los ¡400 dólares!

Esta imposibilidad monetaria deja a muchos hinchas, una vez más, sin poder ver a Boca. También a socios, que buscan otras alternativas ante la imposibilidad de que conseguir entradas porque se agotan rápidamente en la página oficial del club o porque no pasan alguno de los filtros. Las mismas son revendidas por plataformas como Stadibox, entre otras, que ofrecen sectores de plateas y populares, por las puertas donde habita 'La 12', barra del Xeneize.

2026_05_260509006-scaled Boca se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Las críticas, además, señalan el mal manejo de las puertas de acceso y al encargado de hacerlo, ya que se vende la zona popular de La 12, arriba de La 12, el sector C y la platea L.





Cuánto cuesta ver a Boca vs Cruzeiro, por la Copa Libertadores

En principio, el sitio footballticket tenía plateas arriba de los 400 dólares y ahora revende entradas para varios sectores de la cancha, oir encima de los 300 .

Asimismo, en Stadibox, que se presenta como “una plataforma digital que conecta a dueños de palcos, suites y plateas para eventos deportivos”, se pueden conseguir entradas populares y plateas, pero no aparecen palcos ni suites publicados. Todas los tickets piden un valor arriba de los 200 dólares.