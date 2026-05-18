Úbeda define el 11 de Boca contra Cruzeiro y se juega la clasificación en la Libertadores

El Xeneize llega tercero en el Grupo D con seis puntos, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, que lideran con siete unidades. Pese al panorama ajustado, el equipo argentino depende de sí mismo para avanzar a octavos de final porque todavía debe enfrentar a ambos rivales directos. Si Boca gana los dos partidos que le quedan, clasificará primero sin depender de otros resultados y evitará cualquier tipo de cálculo en la última fecha.

Los distintos escenarios muestran que incluso sumando cuatro puntos Boca tiene altas posibilidades de avanzar, aunque algunos casos dependen de la diferencia de gol y de lo que ocurra con Barcelona de Ecuador. En cambio, si el equipo de Úbeda consigue apenas una victoria o empata ambos encuentros, la clasificación quedará atada a resultados ajenos y posibles desempates con diferencia de gol en juego. Una derrota ante Cruzeiro dejaría al conjunto de la Ribera en una situación límite y prácticamente obligado a ganar en la última jornada para seguir con vida en la Copa Libertadores.

Al detalle: qué necesita Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

Si Boca gana los dos partidos que le quedan ante Cruzeiro y Universidad Católica:

Clasificará primero del Grupo D sin depender de ningún otro resultado.

Si Boca suma 4 puntos:

Si empata con Cruzeiro y le gana a Universidad Católica, clasificará a octavos.

Si vence a Cruzeiro por dos o más goles y luego empata con Universidad Católica, también avanzará.

Si le gana a Cruzeiro por un gol y luego empata, dependerá de que Universidad Católica no supere a Barcelona en la última fecha.

Si Boca suma 3 puntos:

Necesitará que Barcelona le saque puntos al mismo rival al que Boca le haya ganado para mantener chances de clasificación.

Si Boca suma 2 puntos:

Si empata ambos partidos, necesitará que Barcelona le gane a Universidad Católica y no a Cruzeiro.

Si Barcelona gana sus dos encuentros, habrá un desempate entre Boca, Cruzeiro y Universidad Católica por diferencia de gol.

Si Boca suma uno o cero puntos: