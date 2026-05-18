Úbeda define el 11 de Boca contra Cruzeiro y se juega la clasificación en la Libertadores

El DT confirmó a Milton Giménez como titular mientras el Xeneize depende de sí mismo para avanzar a octavos de final.
Boca afrontará este martes desde las 21.30 un partido decisivo frente a Cruzeiro en la Bombonera por la penúltima fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y Claudio Úbeda ya tiene prácticamente definido el equipo. La principal novedad será el regreso de Milton Giménez, que respondió bien físicamente en la práctica y reemplazará al lesionado Adam Bareiro en el ataque. El exBanfield acompañará a Miguel Merentiel en una dupla que el entrenador considera clave para darle mayor peso ofensivo al equipo en un encuentro sin margen de error.
Además del ingreso de Giménez, el DT realizará otras dos modificaciones respecto del último partido. Malcom Braida ocupará el lateral derecho en lugar de Marcelo Weigandt tras sus flojos rendimientos recientes, mientras que Tomás Belmonte reemplazará al suspendido Santiago Ascacíbar en el mediocampo. Aunque Ánder Herrera aparece como alternativa, el español comenzaría en el banco.
Boca buscará volver a mostrar solidez después de una serie de resultados que complicaron su situación en el torneo continental.
Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
El Xeneize llega tercero en el Grupo D con seis puntos, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, que lideran con siete unidades. Pese al panorama ajustado, el equipo argentino depende de sí mismo para avanzar a octavos de final porque todavía debe enfrentar a ambos rivales directos. Si Boca gana los dos partidos que le quedan, clasificará primero sin depender de otros resultados y evitará cualquier tipo de cálculo en la última fecha.
Los distintos escenarios muestran que incluso sumando cuatro puntos Boca tiene altas posibilidades de avanzar, aunque algunos casos dependen de la diferencia de gol y de lo que ocurra con Barcelona de Ecuador. En cambio, si el equipo de Úbeda consigue apenas una victoria o empata ambos encuentros, la clasificación quedará atada a resultados ajenos y posibles desempates con diferencia de gol en juego. Una derrota ante Cruzeiro dejaría al conjunto de la Ribera en una situación límite y prácticamente obligado a ganar en la última jornada para seguir con vida en la Copa Libertadores.
Si Boca gana los dos partidos que le quedan ante Cruzeiro y Universidad Católica:
Si Boca suma 4 puntos:
Si Boca suma 3 puntos:
Si Boca suma 2 puntos:
Si Boca suma uno o cero puntos:
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