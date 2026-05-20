Copa Libertadores 2026: Lanús y Estudiantes juegan una fecha decisiva; hora, TV y formaciones

En el último enfrentamiento entre ambos, igualaron 1-1 en La Plata en un partido muy parejo. Ahora, Flamengo buscará hacerse fuerte de local ante un Estudiantes que intentará dar el golpe en el Maracaná.

Hasta el momento no se presentaron posibles formaciones.

EST FLA Estudiantes y Flamengo quedaron a mano en el duelo más atractivo del grupo.

Liga de Quito vs. Lanús

Liga de Quito recibirá a Lanús este miércoles desde las 21.30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano buscará hacerse fuerte en la altura para acercarse a la clasificación, mientras que el Granate intentará sumar fuera de casa y mantenerse en la pelea por los octavos de final. El árbitro del encuentro será Andrés Rojas. El partido se podrá ver por Fox Sports 2.

El equipo ecuatoriano llega en un buen momento en el torneo continental. Liga de Quito necesita sumar de a 3 para poder clasificarse a la siguiente fase. Además, buscará aprovechar nuevamente la altura de Quito como una de sus principales fortalezas.

Por su parte, Lanús atraviesa un presente irregular en el ámbito local, aunque en la Copa Libertadores logró mantenerse competitivo y continúa con chances concretas de clasificación. El equipo argentino intentará dar el golpe en Ecuador para llegar bien posicionado a la última fecha.

Posible formación de Liga de Quito

Todavía no presentó un posible 11

Posible formación de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.