Copa Libertadores 2026: Lanús y Estudiantes juegan una fecha decisiva; hora, TV y formaciones

Van a jugar Estudiantes y Lanús desde las 21:30. Los dos buscan clasificar a la siguiente fase de esta copa Libertadores.
Hoy continua la anteúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde varios equipos argentinos afrontarán partidos decisivos pensando en la clasificación a los octavos de final. Ambos buscarán mantenerse con vida para la segunda fase.
Flamengo recibirá a Estudiantes este miércoles desde las 21.30 en el estadio Maracaná, por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño buscará una victoria que lo acerque a los octavos de final, mientras que el Pincha intentará sumar para mantenerse en puestos de clasificación. El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich. El partido se podrá ver por Fox Sport.
El conjunto carioca atraviesa un gran presente internacional. Flamengo lidera el grupo con 7 puntos y viene mostrando un alto nivel en la competencia continental. Además, pelea en la parte alta del Brasileirao y vuelve a posicionarse como uno de los candidatos al título.
Por su parte, Estudiantes llega golpeado tras su eliminación en el Torneo Apertura, aunque mantiene el invicto en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alexander Medina sabe que un buen resultado en Brasil puede dejarlo muy cerca de la clasificación a los octavos de final.
En el último enfrentamiento entre ambos, igualaron 1-1 en La Plata en un partido muy parejo. Ahora, Flamengo buscará hacerse fuerte de local ante un Estudiantes que intentará dar el golpe en el Maracaná.
Hasta el momento no se presentaron posibles formaciones.
Liga de Quito recibirá a Lanús este miércoles desde las 21.30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano buscará hacerse fuerte en la altura para acercarse a la clasificación, mientras que el Granate intentará sumar fuera de casa y mantenerse en la pelea por los octavos de final. El árbitro del encuentro será Andrés Rojas. El partido se podrá ver por Fox Sports 2.
El equipo ecuatoriano llega en un buen momento en el torneo continental. Liga de Quito necesita sumar de a 3 para poder clasificarse a la siguiente fase. Además, buscará aprovechar nuevamente la altura de Quito como una de sus principales fortalezas.
Por su parte, Lanús atraviesa un presente irregular en el ámbito local, aunque en la Copa Libertadores logró mantenerse competitivo y continúa con chances concretas de clasificación. El equipo argentino intentará dar el golpe en Ecuador para llegar bien posicionado a la última fecha.
Todavía no presentó un posible 11
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
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