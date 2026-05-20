Boca sigue con vida: qué necesita para sacar el boleto a octavos de la Libertadores

El Xeneize empató 1 a 1 con Cruzeiro en La Bombonera, no pudo acomodarse en su grupo pero todavía depende de sí mismo para clasificar a la próxima ronda del certamen.

Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro en La Bombonera en un partido marcado por la polémica, en donde le anularon un gol de manera discutible y no le dieron un claro penal, terminando caliente con el arbitraje. De esta manera, el Xeneize no pudo acomodarse en su grupo pero sigue con vida con respecto al objetivo de clasificar a octavos de la Copa Libertadores que buscará en la última fecha contra Universidad Católica en La Bombonera.