Boca sigue con vida: qué necesita para sacar el boleto a octavos de la Libertadores

El Xeneize empató 1 a 1 con Cruzeiro en La Bombonera, no pudo acomodarse en su grupo pero todavía depende de sí mismo para clasificar a la próxima ronda del certamen.
Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro en La Bombonera en un partido marcado por la polémica, en donde le anularon un gol de manera discutible y no le dieron un claro penal, terminando caliente con el arbitraje. De esta manera, el Xeneize no pudo acomodarse en su grupo pero sigue con vida con respecto al objetivo de clasificar a octavos de la Copa Libertadores que buscará en la última fecha contra Universidad Católica en La Bombonera.
Con esta igualdad, Cruzeiro se mantiene como líder con 8 unidades, por encima del Xeneize y del conjunto chileno, ambos con 7. De todos modos, la U aún debe enfrentarse al elenco ecuatoriano y si gana se subirá a la cima del Grupo D con 10 puntos.
Lo cierto es que hay una certeza que debería tranquilizar a los fanáticos de Boca: si le gana a Universidad Católica, avanzará a los octavos de final del certamen internacional. No tendría garantizado el primer puesto, porque si Cruzeiro se impone sobre Barcelona se mantendrá como líder.
El partido de este jueves entre la U y el equipo de Guayaquil podría sumar a un nuevo aspirante a la lucha por el pasaje a octavos, ya que si los ecuatorianos ganan llegan a 6 unidades y si también superan a los brasileños la semana que viene estarán clasificados. En cambio, si ganan los chilenos, quedarán a un punto de la siguiente instancia y Barcelona estará eliminado.
Hay dos certezas: Boca clasificará si le gana a Universidad Católica y quedará eliminado si pierde. ¿Y si empata? Si la Católica gana o empata frente a Barcelona, el Xeneize deberá ganar si o si para avanzar de ronda. Si Católica pierde con Barcelona, el equipo de Úbeda clasificará con un empate de local.
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