Platense perdió con Independiente Santa Fe pero sigue en zona de clasificación

El Calamar encontró el descuento apenas dos minutos después gracias a Augusto Lotti, que había ingresado desde el banco y aprovechó un desvío tras un centro de Mainero y puso el 2-1 de cabeza. A partir de ahí, el equipo argentino empujó en busca del empate y generó algunas aproximaciones sobre el cierre, aunque se encontró con una defensa colombiana firme y no logró quebrar nuevamente el arco defendido por Andrés Mosquera.