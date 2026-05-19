Platense perdió con Independiente Santa Fe pero sigue en zona de clasificación

El Calamar cayó 2 a 1 con el club colombiano en Bogotá y deberá definir su futuro en la Copa Libertadores en la última fecha del Grupo E ante Corinthians en Brasil.
Platense dejó pasar una gran oportunidad en Colombia y cayó 2-1 frente a Independiente Santa Fe por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El equipo de Vicente López necesitaba una victoria para asegurar por primera vez en su historia el pase a los octavos de final, pero terminó derrotado y ahora deberá jugarse la clasificación en la última jornada ante Corinthians, en Brasil.
Después de un primer tiempo parejo y con pocas situaciones claras, el conjunto colombiano golpeó rápido en el complemento. A los dos minutos, Iván Scarpeta ganó de cabeza tras un córner, con una mala salida de Borgogno incluída, y puso el 1-0 para Santa Fe. Platense intentó reaccionar con mayor presencia ofensiva, pero volvió a sufrir a los 25 minutos, cuando Hugo Rodallega definió dentro del área para ampliar la ventaja local.
El Calamar encontró el descuento apenas dos minutos después gracias a Augusto Lotti, que había ingresado desde el banco y aprovechó un desvío tras un centro de Mainero y puso el 2-1 de cabeza. A partir de ahí, el equipo argentino empujó en busca del empate y generó algunas aproximaciones sobre el cierre, aunque se encontró con una defensa colombiana firme y no logró quebrar nuevamente el arco defendido por Andrés Mosquera.
Con esta derrota, Platense continúa segundo en el Grupo E y mantiene intactas sus chances de avanzar a los octavos de final. Santa Fe, en cambio, llega con vida a la última jornada y todavía sueña con meterse entre los dos mejores de la zona. El conjunto de Vicente López definirá su clasificación en San Pablo frente a Corinthians, el próximo miércoles desde las 21.30.
comentar