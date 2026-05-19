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Boca empató con Cruzeiro y terminó caliente por un gol anulado y un penal no dado

El Xeneize igualó 1 a 1 con la Bestia Negra en Brandsen 805 en un duelo en el que se sintió perjudicado. Llegará muy presionado a la última fecha por el pase a octavos de la Libertadores.

Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro en La Bombonera y terminó caliente por un gol anulado y un penal no dado, sintiéndose perjudicado por el arbitraje. El Xeneize llegará muy presionado a la última fecha de la fase de grupos contra Universidad Católica en la búsqueda del boleto a octavos de final de la Copa Libertadores.

El resumen del empate entre Boca y Cruzeiro en La Bombonera

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