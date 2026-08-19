Platense hizo historia y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica, con poco juego ofensivo y muchas precauciones de ambos lados. Platense recién se animó más en el tramo final y tuvo la oportunidad más clara del partido cuando el uruguayo López quedó frente al arquero rival, pero su remate pegó en el travesaño y el equipo de Martín Palermo se quedó a centímetros de evitar los penales. Sin tiempo para más, la clasificación se trasladó a una tanda que terminó siendo interminable.