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Platense hizo historia y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras igualar 1 a 1 en la ida, el Calamar volvió a empatar con Coquimbo Unido por 0 a 0 en Chile y se impuso en los penales para meterse entre los ocho mejores del continente.

Platense hizo historia en Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer 7-6 a Coquimbo Unido en una dramática tanda de penales. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos y, tras el 1-1 en la ida, la serie debió definirse desde los doce pasos. Juan Pablo Cozzani fue el gran héroe de la noche al atajar el remate decisivo de Salvador Cordero y darle al Calamar una clasificación histórica.

El partido tuvo pocas situaciones claras y los dos equipos priorizaron el orden durante gran parte del encuentro. Coquimbo consiguió generar algo más de peligro después de la pausa de hidratación y tuvo una chance muy clara con Guido Vadalá, pero Cozzani respondió bien en el mano a mano. Platense reaccionó sobre el cierre de la primera mitad y también pudo abrir el marcador, aunque Retamar no logró aprovechar una buena jugada de Luciano Giménez y el descanso llegó sin goles.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica, con poco juego ofensivo y muchas precauciones de ambos lados. Platense recién se animó más en el tramo final y tuvo la oportunidad más clara del partido cuando el uruguayo López quedó frente al arquero rival, pero su remate pegó en el travesaño y el equipo de Martín Palermo se quedó a centímetros de evitar los penales. Sin tiempo para más, la clasificación se trasladó a una tanda que terminó siendo interminable.

En la definición, Cozzani volvió a convertirse en protagonista y terminó de sellar la hazaña del Calamar. El arquero argentino no solo convirtió su propio penal, sino que también detuvo el último remate de Coquimbo para establecer el 7-6 definitivo. De esta manera, Platense se metió por primera vez entre los ocho mejores de América y ahora tendrá un desafío de enorme jerarquía: en los cuartos de final enfrentará a Fluminense.

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