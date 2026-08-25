Cristiano Ronaldo estalló de furia al salir y Al Nassr remontó el partido sin él

El portugués mostró su fastidio durante el primer tiempo ante Al Ettifaq, el técnico decidió sacarlo en el entretiempo cuando su equipo caía 2 a 0 y sin él lograron imponerse 3 a 2 en el encuentro.

Cristiano Ronaldo protagonizó una insólita escena en la derrota parcial de Al Nassr ante Al Ettifaq, después de mostrar reiteradamente su bronca con sus compañeros durante el primer tiempo. El equipo había quedado con diez jugadores por la expulsión del arquero Bento a los 12 minutos y luego recibió dos goles. El técnico sorprendió al reemplazar a CR7 en el entretiempo para rearmar el equipo en su estreno de titular en la temporada.