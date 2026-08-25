Cristiano Ronaldo estalló de furia al salir y Al Nassr remontó el partido sin él

El portugués mostró su fastidio durante el primer tiempo ante Al Ettifaq, el técnico decidió sacarlo en el entretiempo cuando su equipo caía 2 a 0 y sin él lograron imponerse 3 a 2 en el encuentro.
Cristiano Ronaldo protagonizó una insólita escena en la derrota parcial de Al Nassr ante Al Ettifaq, después de mostrar reiteradamente su bronca con sus compañeros durante el primer tiempo. El equipo había quedado con diez jugadores por la expulsión del arquero Bento a los 12 minutos y luego recibió dos goles. El técnico sorprendió al reemplazar a CR7 en el entretiempo para rearmar el equipo en su estreno de titular en la temporada.
El portugués se mostró muy molesto durante los primeros 45 minutos, especialmente después de los goles de Ondrej Duda y Álvaro Medrán. Ronaldo reclamó mayor concentración y mostró su disconformidad con el funcionamiento defensivo, tanto durante la pausa de hidratación como después de cada conquista del rival. Cuando se dirigió al vestuario, incluso realizó gestos hacia las tribunas, visiblemente molesto por el desarrollo del encuentro y el rendimiento de Al Nassr.
Sin embargo, la decisión del entrenador terminó teniendo un resultado inesperado. Al Nassr reaccionó en el complemento sin Ronaldo dentro de la cancha y consiguió dar vuelta el marcador para quedarse con un triunfo por 3-2. Sadio Mané fue la gran figura de la remontada con un doblete, mientras que Abdulelah Al-Amri convirtió el tanto restante para completar una victoria que parecía improbable al finalizar la primera etapa.
Para Cristiano, se trató de su primer encuentro como titular en esta nueva temporada, luego de haber ingresado en el debut frente a Al Riyadh y convertir uno de los cuatro goles del triunfo. El partido ante Al Ettifaq terminó dejando una imagen poco habitual del portugués y una remontada todavía más llamativa: el equipo logró revertir una desventaja de dos goles después de que su máxima figura fuera reemplazada.
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