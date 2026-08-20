Rosario Central perdió con Corinthians en Brasil y quedó afuera de la Libertadores

Tras el 0-0 de la ida en el Gigante de Arroyito, el Canalla cayó 1 a 0 con el Timao -que consiguió la ventaja con un hombre menos- de visitante y se despidió del prestigioso certamen.

Rosario Central perdió 1 a 0 con Corinthians en Brasil -tras el 0 a 0 de la ida en el Gigante de Arroyito- y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores. Pese a la expulsión de Raniele en el local, a los 13 minutos del complemento, el Canalla no pudo aprovechar la ventaja numérica y el Timao marcó el gol del triunfo a través de Breno Bidon a diez minutos del final.