Rosario Central perdió con Corinthians en Brasil y quedó afuera de la Libertadores

Tras el 0-0 de la ida en el Gigante de Arroyito, el Canalla cayó 1 a 0 con el Timao -que consiguió la ventaja con un hombre menos- de visitante y se despidió del prestigioso certamen.
Rosario Central perdió 1 a 0 con Corinthians en Brasil -tras el 0 a 0 de la ida en el Gigante de Arroyito- y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores. Pese a la expulsión de Raniele en el local, a los 13 minutos del complemento, el Canalla no pudo aprovechar la ventaja numérica y el Timao marcó el gol del triunfo a través de Breno Bidon a diez minutos del final.
Corinthians fue muy superior a Central en el primer tiempo y generó infinidad de situaciones de gol pero entre malas definiciones y atajadas de Jeremías Ledesma no pudo marcar. El arquero le detuvo un tiro a Matheus Bidu a los 11 minutos con dudas dejando un corto rebote y después voló para despejar un gran tiro de larga distancia a media altura de Kaio César promediando el primer tiempo del encuentro.
Gustavo Henrique, Pedro Raúl y Raniele también remataron al arco pero sin precisión. Por su parte, Central no generó más allá de alguna jugada aislada con Jaminton Campaz como protagonista. El equipo de Jorge Almirón sintió la comodidad del local de jugar en su cancha.
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