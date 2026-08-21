Graves incidentes y represión policial a los hinchas de Rosario Central en San Pablo: hay nueve detenidos

La policía de Brasil vs. argentinos, un nuevo capítulo.

El episodio coronó una serie marcada por los cruces entre ambas parcialidades. En el encuentro de ida, disputado en el Gigante de Arroyito y terminado 0-0, Hugo Souza había denunciado insultos racistas desde la tribuna local y el árbitro Andrés Matonte detuvo durante un minuto las acciones para informar lo ocurrido a un veedor de Conmebol.

Del otro lado, los simpatizantes de Rosario Central también habían señalado a los visitantes por presuntas burlas y gestos provocativos durante aquel partido. Así, la serie que terminó con la clasificación de Corinthians quedó atravesada por episodios de tensión tanto en la cancha como en las tribunas.