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Graves incidentes y represión policial a los hinchas de Rosario Central en San Pablo: hay nueve detenidos

Tras las aprehensiones, los nueve involucrados fueron llevados al Juizado Especial Criminal (Jecrim), ubicado dentro del estadio. Más tarde, quedaron a disposición de la Delegación de Represión y Análisis de Delitos de Intolerancia Deportiva (Drade), en Barra Funda.

En ese momento comenzaron las provocaciones. Los insultos rápidamente dieron paso a una escalada de violencia, que incluyó vallas arrojadas, corridas y golpes con bastones por parte de la Policía Militar de San Pablo.

La policía de Brasil vs. argentinos, un nuevo capítulo.

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El episodio coronó una serie marcada por los cruces entre ambas parcialidades. En el encuentro de ida, disputado en el Gigante de Arroyito y terminado 0-0, Hugo Souza había denunciado insultos racistas desde la tribuna local y el árbitro Andrés Matonte detuvo durante un minuto las acciones para informar lo ocurrido a un veedor de Conmebol.

Del otro lado, los simpatizantes de Rosario Central también habían señalado a los visitantes por presuntas burlas y gestos provocativos durante aquel partido. Así, la serie que terminó con la clasificación de Corinthians quedó atravesada por episodios de tensión tanto en la cancha como en las tribunas.

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