Alex Arce, el delantero de Independiente Rivadavia que quedó como goleador de la Copa Libertadores

¡ARCE CAMBIÓ PENAL POR GOL Y PUSO EL 1-1 AGÓNICO DE INDPENDIENTE RIVADAVIA A FLUMINENSE!



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También metió su penal en la tanda pero no alcanzó para volver a ser verdugo de Fluminense. Independiente Rivadavia se quedó en el camino, con la pena de haber estado a las puertas, pero habiendo cambiado la historia.

El delantero de 31 años, quien viene de disputar el Mundial con la selección de Paraguay, ahora estará envalentonado para luchar por el Torneo Clausura, después de haber sido campeón de la Copa Argentina a fines de 2025. Y fue imposible no haberse ganado el cariño de los hinchas: arribó a la Lepra en enero de 2023, cuando el equipo todavía estaba en la Primera Nacional, donde rápidamente se convirtió en figura de la categoría. Se deshizo de goles en un campeonato, le dio el ascenso y no piensa irse sin conseguir algo mucho más grande, pese a ya haberlo hecho con un título en Primera.

Con la camiseta del conjunto mendocino gritó 47 veces en 73 partidos. Y el Tricolor nunca se olvidará de él: en esta Libertadores le hizo tres, uno en octavos y los otros dos en la fase de grupos.