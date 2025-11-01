Talleres le ganó a Vélez en Liniers y respira en su pelea por no descender

El primer tiempo mostró a dos equipos parejos pero con diferentes propuestas. Vélez, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, apostó al control del balón con la dupla Manuel Lanzini–Elías Gómez. Talleres, por su parte, buscó lastimar de contra con la velocidad de Luis Angulo y la movilidad de Rodrigo Garro.

A pesar de algunas llegadas del local, como el cabezazo de Thiago Silvero que rebotó en el palo o el zurdazo de Dilan Godoy que rozó el travesaño, el visitante se mostró más peligroso. No obstante, le faltó precisión para concretar en el área rival.

Golazo para abrir el marcador

Pero el complemento cambió todo. Recién acomodados los equipos, Portilla filtró un pase perfecto entre los defensores y dejó a Cáceres mano a mano con el arquero Tomás Marchiori. El delantero no dudó y definió de derecha al ángulo, un golazo que encendió a la hinchada visitante y descolocó al Fortín.

Con la ventaja, el equipo dirigido por Carlos Tevez tomó distancia del arco propio y aguantó el embate local. El arquero Guido Herrera fue clave, sobre todo en la jugada más peligrosa del final, cuando respondió ante un cabezazo de Silvero que terminó impactando en el travesaño tras una falta sancionada dentro del área por los 8 segundos de retención del arquero.

Los nueve minutos de adición fueron un suplicio para Talleres, que defendió a capa y espada el triunfo. La “T” sumó su sexto partido sin derrotas en los últimos siete y alcanzó los 17 puntos en la Zona B, ubicándose en el octavo puesto, dentro del corte clasificatorio.

Además, el conjunto cordobés escaló a 30 unidades en la tabla anual, sacando cuatro puntos de diferencia con San Martín de San Juan y tres sobre Aldosivi, sus rivales directos en la lucha por el descenso.

Vélez, en tanto, ya clasificado a los playoffs, quedó con 25 puntos y no pudo enlazar una nueva victoria. En la próxima jornada visitará a Gimnasia en La Plata, mientras que Talleres recibirá a Platense en el Kempes, con el envión anímico de una victoria clave.

Síntesis del partido:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat, Maher Carrizo; Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres; Ulises Ortegoza, Rick Lima Morais y Luis Angulo. DT: Carlos Tévez.

Gol en el segundo tiempo: 3m Mateo Cáceres (T).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Dilan Godoy por Braian Romero (V); 8m Diego Valdés por Elías Gómez y Thiago Silvero por Lisandro Magallán (V); 16m Federico Girotti por Luis Miguel Angulo (T); 23m Miguel Navarro por Camilo Portilla (T); 29m Matias Gómez por Rick y Joaquín Mosqueira por Mateo Cáceres (T); 35m Rodrigo Aliendro por Claudio Baeza y Florián Monzón por Manuel Lanzini (V).

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Leandro Rey Hilfer